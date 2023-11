Lo que necesitas saber: Recordemos ahora el significado de la que es quizá la rola más icónica de Alvvays. Esta es la historia detrás de la canción.

El tema del matrimonio es complicado. Todavía hay quienes lo ven como el siguiente gran paso de la vida adulta, sobre todo a la hora establecer una familia. Otros tantos ya no lo ven como un requerimiento de la vida misma… Y es en medio de esas dos percepciones donde encontramos a “Archie, Marry Me” de Alvvays.

¿Recuerdan esta canción? Prácticamente se lanzó hace 10 años como parte del disco debut del combo canadiense. Con el tiempo, se convirtió no solo en su canción más popular, sino también en un himno indie de la década de los 2010 que nos daba ya una idea sobre el desdén que las nuevas generaciones sienten sobre el matrimonio.

Molly Rankin en 2014. Foto: Getty.

De hecho, ese disco debut de Alvvays, que además nos mostraba el ADN musical de la vocalista Molly Rankin más allá de su linaje artístico (es hija de un antiguo integrante de The Rankin Family), se siente como una oda a la incertidumbre de la vida adulta para los millennials que, en ese momento, ya debían pensar en algo más que esperar el fin de semana para fiestear.

Canciones como “Adult Diversion” complementan esa idea, pero es “Archie, Marry Me” la que da en el clavo a la hora de reflexionar sobre crecer, asentarte, pagar tus deudas y si es posible, casarte.

La historia detrás de “Archie, Marry Me” de Alvvays

Una canción con sentido del humor e ironía

“Has expresado explícitamente tu desprecio por el matrimonio/Tienes préstamos estudiantiles que pagar y no te arriesgarás a la pensión alimenticia”… Con esos versos abre la canción, demostrando que detrás de ese dulce sonido melancólico de indie-pop medio distorsionado, Molly Rankin y compañía también sabían ponerle humor e ironía a sus composiciones.

Pero ese tono humorístico proviene de algo real: el miedo al matrimonio en las nuevas generaciones. No es para menos si tomamos en cuenta que las tasas de divorcio son más altas ahora. Y aunado a ello, están las implicaciones económicas de los bienes mancomunados, los litigios familiares, el miedo al fracaso y la decepción amorosa… cualquier problema que gusten y manden.

Molly Rankin. Foto: Especial.

Quizá esta fórmula de satirizar el matrimonio hizo de “Archie, Marry Me” de Alvvays una gran canción para tenerlos en el radar. ¿O no les pasó que al escucharla pensaron que era un poco más romántica de lo esperado? Después de todo, el coro tan pegadizo nos daba esta idea de que la protagonista quería casarse con su amado Archie a como dé lugar.

Pero una vez que te sumerges más en la letra, te das cuenta que el romance y la ironía se combinan de gran manera en una canción que en realidad no es solo de amor, sino también una especie de crítica a lo tradicionalista del matrimonio… Y la propia vocalista de Alvvays lo veía así, teniendo en cuenta su propio entorno.

La situación que inspiró la rola

Puede que a varios de los que ya rebasamos los veintitantos años –y que nos acercamos cada vez más a los 30–, nos ha llegado esa ‘crisis existencial’ sobre dar el siguiente paso con nuestra pareja sentimental (si es que la hay, jeje). O bien, quizá no nos da una crisis, sino que reflexionamos sobre qué significa realmente crecer.

Mucho de eso tiene que ver con lo que vemos a nuestro alrededor, especialmente con familia y amigos que posiblemente ya estén dando ese paso rumbo al altar. Al final de cuentas, aunque ya no es una obligación moral como lo era para generaciones pasadas, casarse sigue siendo una tradición bien marcada.

Imagen del video de “Archie, Marry Me”. Foto: Captura de YouTube.

Pero justo, la llamada ‘institución del matrimonio’ ha perdido cierta fuerza, esto en el sentido de que cada vez hay menos gente que ve en ello una necesidad social. Y eso es un poco la inspiración que hay detrás de “Archie, Marry Me” de Alvvays y su satírica forma de hablar sobre la cuestión del matrimonio.

“Todos tenemos veintitantos años y vemos a mucha gente ‘crecer’, obtener hipotecas, tener grandes bodas tontas, y esta canción se burla de eso… En la sociedad, se considera como ‘el siguiente nivel'”, decía la banda en una entrevista del 2014 con The Line of the Best Fit.

Portada del disco debut homónimo de Alvvays. Foto: Transgressive Records.

“Archie, Marry Me” de Alvvays y las diferentes ideas del amor

Hay más de una lectura en cada verso de “Archie, Marry Me” de Alvvays. Y más allá de la sátira sobre la idea de casarse, la canción también habla sobre amar intensamente y ser libres para ser románticos sin apegarse necesariamente a las ideas más tradicionales del matrimonio.

Esto queda claro en versos como “we spend our days locked in a room… In the nighttime we go out and scour the streets for trouble… They’re talking about us living in sin”.

Traducidos, dichos versos significan: “pasamos los días encerrados en un cuarto… en la noche, salimos y buscamos problemas en la calle… Ellos [en referencia a la gente tradicionalista o conservadora] dicen que vivimos en el pecado”.

Molly Rankin ha explicado que esas líneas tienen una razón de ser. “Desafortunadamente, el amor que no suele recibir atención es el de la atracción salvaje… Nadie habla del tipo de amor aventurero“, decía la vocalista en una charla con The Globe and Mail.

Imagen de Molly Rankin. Foto: Especial.

Con ello, podríamos decir que “Archie, Marry Me” de Alvvays critica el concepto del matrimonio como objetivo del amor. Y al mismo tiempo, impulsaba la idea de que podemos vivir enamorados sin tener que obedecer esos estándares de que, para pasar la vida juntos, es necesario llegar al altar. El amor es libre y, como dice la vocalista de la banda, aventurero.

Ya todo esto, ¿quién es Archie?

No… Archie no es un exnovio o un viejo romance de Molly Rankin. En todo caso, como ella ha dicho expresamente, es un personaje ficticio dentro de la rola. Sin embargo, como dato curioso, el nombre sí es tomado de una persona real.

En una entrevista del 2015 con SPIN Magazine, la compositora mencionó que tomó el nombre de un viejo amigo de la banda que también era su vecino de la infancia. Los padres de este chico criaban perros golden retrievers, así que Molly y sus amigos crearon un camino en el bosque hacia la casa de Archie para poder jugar con él y los perritos.

“Ahora es geólogo en Halifax, Nueva Escocia”, dijo la cantante de Alvvays al medio citado mientras recordaba a su amigo Archie, quien era músico en una banda canadiense llamada Mardeen hasta antes de encontrar un trabajo estable.

La vocalista no lo ha mencionado nunca, pero eso parecería una referencia a cómo cuando crecemos y debemos buscar estabilidad, a veces renunciamos a esos sueños que parecen complicados (como dedicarse a la música y vivir de ello). Esa referencia comparte ciertos detalles con la crítica al matrimonio en la canción de la que hablamos, ¿no lo creen?

Pero bueno… ¿qué les pareció la historia de “Archie, Marry Me” de Alvvays? Si quieren saber más sobre las anécdotas que inspiraron sus rolas favoritas, no olviden checar Detrás de la Canción por Sopitas.com.

