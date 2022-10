El último tramo de este 2022 sin duda será para disfrutar a los Arctic Monkeys. Ya en unos días más, la banda lanzará su disco The Car y faltan nomás unas cuantas semanitas para que hagan su aparición estelar en el Corona Capital.

Y bueno, hay que seguir metiéndole emoción a esta breve espera. Para ello, los liderados por Alex Turner acaban de compartir un nuevo tema titulado “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, con todo y su video oficial.

Ilustrativa de la banda. Foto: Zackery Michael

Arctic Monkeys lanzan la canción “I Ain’t Quite Where I Think I Am”

Cuatro años tuvieron que pasar para que Arctic Monkeys volvieran a la escena musical con un nuevo material discográfico. Se mantuvieron en sigilo casi total en ese periodo de tiempo, dejando abierta la expectativa sobre lo que podrían preparar para el que será su séptima producción de larga duración.

En caso de que no tengan el dato, se los recordamos: The Car, el álbum venidero, se lanza este 21 de octubre. Ya hemos tenido algunos adelantos con rolas como “There’d Better Be a Mirrorball” o “Body Paint” y ahora, toca entrarle a este temazo llamado “I Ain’t Quite Where I Think I Am”.

Foto: Captura de pantalla

La banda nos muestra una vez más su evolución hacia un estilo musical que si bien se aleja del indie-rock enérgico de sus primeros discos y de la esencia rockera del aclamado AM, nos muestra esta faceta creativa cercana al Tranquility Base Hotel & Casino con algunos destellos orquestales y hasta psicodélicos.

Junto con la nueva rola, Arctic Monkeys también liberaron un video oficial donde los vemos tocando en el Kings Theatre de Brooklyn el pasado mes de septiembre. Les dejamos el video acá abajo.

Entrevista con Alex Turner y Matt Helders

Ya que andamos platicando de los Arctic Monkeys, acá les dejamos también la entrevista que tuvimos recientemente con Alex Turner y Matt Helders. El par nos platica todo sobre el proceso creativo de este nuevo disco, cómo ha sido su forma de trabajar entre esta entrega y la pasada, la historia de la portada de The Car y mucho más.

La charla se puso buena, así que no se la pierdan.