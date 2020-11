Arctic Monkeys comparte la versión de “505” desde el Royal Albert Hall

Sí, sabemos que el 2020 nos quitó los festivales y conciertos en vivo, pero a pesar de esa situación que le duele a todos los que aman la música, los artistas y bandas en todo el mundo se han puesto las pilas para hacer más amenos estos tiempos. Algunos prefirieron componer rolas en cuarentena y estrenarlas, pero otros como los Arctic Monkeys, prefirieron buscar en el baúl de los recuerdos y darle una sorpresa a sus fans.

A mediados de octubre, Alex Turner, Matt Helders, Nick O’Malley y Jamie Cook anunciaron que lanzarían su segundo disco en vivo. Se trata de la presentación que dieron el 7 de junio del 2018 en el Royal Albert Hall de Londres, durante la gira de Tranquility Base Hotel + Casino, donde además de tocar las canciones de su más reciente álbum de estudio y otras joyitas de su discografía, tuvo un fin benéfico.

Arctic Monkeys nos adelanta su nuevo álbum en vivo

Los Arctic Monkeys dieron este concierto para apoyar a War Child UK, una organización sin fines de lucro apoya a los niños que se recuperan de las consecuencias físicas y psicológicas de sobrevivir a la guerra. Al igual que en esa ocasión y en esa ocasión, el objetivo de la banda de Sheffield es lanzar este material en directo para donar todas las ganancias a la misma fundación, que se quedaron sin fondos por la pandemia.

Y para emocionarnos aún más con la llegada de este álbum, Alex Turner y compañía compartieron con nosotros un pequeño adelanto de lo que podremos escuchar. El setlist de este show incluyó como mencionábamos antes las rolas de su último disco, pero también se dieron el tiempo de tocar algunas canciones viejitas de que a los fans les encanta escuchar en cada uno de sus shows, y entre todas ellas tenemos a “505”.

En esta ocasión, Arctic Monkeys no contó con el buen en la guitarra Miles Kane para esta versión, pero por ahí estuvo Cameron Avery de Tame Impala y Pond, que le dio un toque especial a este rolón. Y como en todas sus presentaciones, lograron que miles de personas se desgarraran la garganta cantando junto a ellos, sobre todo cuando suena la frase “But I crumble completely when you cry”, que a muchos los rompe por completo.

Live At The Royal Albert Hall, el nuevo disco en vivo de la banda estará disponible en formato físico y en plataformas digitales el próximo 4 de diciembre. Pero mientras esperamos a que llegue a nosotros para echárnoslo completito, escuchen a continuación cómo suena en vivo “505”: