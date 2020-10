¡Arctic Monkeys lanzará un disco en vivo para ayudar a una buena causa!

El 2020 sigue haciendo de las suyas, pero ahora para bien. Queremos creer que en este punto de la pandemia –y con el repunte de casos de coronavirus por todo el mundo– ya nos quedó claro que tendremos que aguantar un buen rato para ir de nuevo a un concierto o festival masivo. Sin embargo, las bandas están poniendo su granito de arena para que no olvidemos la sensación de un show en vivo, pero Arctic Monkeys se voló la barda.

Desde el 2018 con el lanzamiento de Tranquility Base Hotel & Casino no hemos tenido muchas noticias fuertes sobre la banda de Sheffield. Lo único que nos dejaron y para amenizar la cuarentena fue que transmitieron el concierto que dieron durante la gira del AM en Finsbury Park, pero en realidad aún no sabemos si tienen en mente lanzar material nuevo –aunque hace algunas semanas cacharon a su baterista en el estudio de Josh Homme–.

Arctic Monkeys nos sorprenden con un disco en vivo

Pero mientras despejan nuestras dudas sobre su futuro, Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley dieron señales de vida. Resulta que en las próximas semanas lanzarán su segundo álbum en vivo, el cual llevará por nombre Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall, que como podrán adivinar se trata de la presentación que dieron para promocionar su más reciente material discográfico en la legendaria salas de conciertos de Londres.

En aquel concierto –que para ser exactos fue el 7 de enero de 2018– contó con la participación de Cameron Avery, a quien muchos reconocerán por ser el bajista de Tame Impala y Pond. Además de ser su primer show en el Reino Unido en cuatro años y tocar las rolas del Tranquility Base Hotel & Casino, sonaron hitazos de sus cinco discos de estudio anteriores y por ahí dieron una que otra sorpresa porque se echaron “From The Ritz To The Rubble”, la cual no tocaban en vivo desde 2011.

Además apoyará a una organización benéfica

Pero más allá de estrenar este disco que alegrará a los fans de los Arctic Monkeys, la banda lo hará por una buena causa. De acuerdo con Pitchfork, este concierto en el Royal Albert Hall fue un show de caridad para la organización War Child UK, una organización benéfica que apoya a los niños que se recuperan de las consecuencias físicas y psicológicas de sobrevivir a la guerra, es por eso que las ganancias del álbum se irán para ayudarlos.

Según la misma fuente, en un comunicado de prensa los miembros de la banda mencionaron que están preocupados porque la organización se está enfrentando a una de las situaciones más críticas de su historia, ya que podrían perder 2.6 millones de dólares para 2021: “La situación que era mala en 2018 es ahora desesperada y esos niños y sus familias necesitan nuestra ayuda más que nunca”.

Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall estará disponible el próximo 4 de diciembre con 20 canciones en CD, vinilo doble y en formato digital. Pero mientras llega ese día, por acá les dejamos el tráiler con el que Alex Turner y compañía nos adelantan este discazo en vivo: