Arctic Monkeys se aventó un show bastante fino y poderoso en el Corona Capital 2022

Después de un arranque donde el mood emo fue el protagonista, llegamos al segundo día del Corona Capital 2022 con un montón de actos/artistas/bandas que moríamos por ver. Pero sin duda, la razón por la que muchos se lanzaron a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez fue el regreso a la CDMX de una de las bandas más importantes de los últimos tiempos, ni más ni menos que los Arctic Monkeys.

Luego de checar las grandes presentaciones de Liam Gallagher y Paramore, todo el público corrió para buscar un buen lugar en el escenario principal y tras unos cuantos minutos de espera, Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley aparecieron para regalarnos una noche llena de guitarrazos donde fuimos testigos del pasado y el que quizá sea el futuro de la agrupación. Pero no nos adelantemos.

Foto: Stephania Carmona

Los Arctic Monkeys arrancaron su show subiendo y bajando nuestras emociones

Sin mucho tiempo qué perder, los Arctic Monkeys arrancaron con “Sculptures of Anything Goes”, rola de su más reciente material discográfico, The Car y a partir de ahí, su show en el Corona Capital 2022 fue un subir y bajar de emociones. Sin mucho tiempo qué perder, comenzaron a sonar los acordes de “Brianstorm” que por supuesto, hizo que los fans de la vieja escuela de la banda cantaran y brincaran con esos riffs distorsionados y veloces de este verdadero hitazo.

Sin embargo, las cosas se calmaron un poco cuando llegó “Snap Out Of It”, donde Alex Turner empezó a sacar ese lado seductor que tiene y que en los últimos años lo ha caracerizado. Pero eso duró solamente esa canción, ya que la vibra pesada continuó con un combo poderoso en donde juntaron “Crying Lightning” y “Don’t Sit Down Cause I’ve Moved You’re Chair” donde vimos a uno que otro saltando y hasta haciendo headbanging con las pocas energías que les quedaban del día.

Foto: Stephania Carmona

Alex Turner nos sorprendió con su actitud y la vibra que traía

Y es que si algo podemos aplaudirle a los Arctic Monkeys es que se aventaron un recorrido bastante fino por toda su discografía, pues hubo algo para prácticamente todos los gustos, para los fans que los siguen desde sus inicios hasta los que se engancharon con ellos hace poco. Para que chequen el dato y dejar muy claro esta parte, hubo un punto en el que sonaron “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, “For Out Of Five” y “Arabella”, que le dieron un respiro a todos aquellos que seguramente ya no aguantaban los pies.

A pesar de que no es conocido por ser un frontman vistoso –ya saben, que se avienten al público o animen demasiado a la masa–, pero Alex Turner se veía bastante contento por tocar en la Ciudad de México, y lo dijo en un par de ocasiones, lo cual le dio otra vibra a su show e hizo que conectara con la marea de personas que se juntaron para ver a la banda de Sheffield.

Foto: Stephania Carmona

Una banda que en vivo suena brutal

Ya hemos hablado de Alex, pero tampco podemos dejar de lado a los demás integrantes de los Arctic Monkeys: Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley, quienes también se lucieron y nos demostraron que son piezas clave para el sonido de la banda. El ejemplo perfecto de esto es “Potion Approaching”, pues sin el trabajo en la batería de Matt, la línea potente de bajo de Nick y los riffs sombríos de Jamie, la cosa sería muuuuy distinta.

Sin duda, el instante en que tocaron “Cornerstone” fue uno de los momentos de lagrimita durante su show en el Corona Capital 2022, porque el público cantó a todo pulmón esta canción (incluso por donde andábamos habían varias parejitas dedicándose este rolón). Pero nada se compara con la vibra e intensidad que se sintió cuando sonó “Do I Wanna Know?”, la canción que muchos estaban esperando y que se les hizo corear como si no hubiera un mañana.

Foto: Stephania Carmona

Hubo rolas para fans old school y nuevos

Y es que para aquellos que siguen a los Arctic Monkeys desde sus inicios, también sonó algo. Prueba de ello fue el espectacular combo de “Teddy Picker” y “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, el cual nos hizo viajar hasta el pasado para recordar esa época donde eran unos jóvenes sumamente prometedores.

En conclusión, los Arctic Monkeys cerraron con broche de oro el segundo día del Corona Capital 2022, con una presentación que dejó a todos con un gran sabor de boca. Por ahí entre el público escuchamos a algunos que esperaban más canciones (sobre todo de sus primeros discos), pero si algo nos ha quedado muy claro con este show es que a pesar de que no niegan su pasado, la banda está en otra etapa de su carrera mucho más madura, donde les interesa más demostrar su talento como músicos y crecer artísticamente.

Setlist

Sculptures of Anything Goes Brianstorm Snap Out Of It Crying Lightning Don’t Sit Down Cause I’ve Moved You’re Chair Why’d You Only Call Me When You’re High? For Out Of Five Arabella Potion Approaching The Car Cornerstone Do I Wanna Know? Tranquility Base Hotel & Casino Teddy Picker I Bet You Look Good on the Dancefloor Pretty Visitors Do Me A Favour 505 There’d Better Be A Mirrorball R U Mine? Body Paint