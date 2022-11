Hay muchos artistas de la música que extienden su creatividad más allá de lo que significa componer una canción o un disco … Algunos se crean alter egos, otros suman proyecto alternos y a varios más les gusta esto de hacerse pseudónimos o cambiarse el nombre para ponerle un toque diferente -por mínimo que sea- a su carrera. Y bueno, ese es el caso de los Death Ramps.

En este punto, es posible que muchos ya tengan ubicado el nombre de estaba banda pues tiene una de las bases de fans más fieles que se puedan ver en la escena del rock contemporáneo del nuevo milenio. Pero no faltarán dos que tres personas que no estén familiarizados del todo con ellos… a menos que sepan que su identidad ya no tan secreta es la de los Arctic Monkeys.

La aparición de Death Ramps

Curioso nombre el de Death Ramps, ¿no lo creen? Lo vemos en los anillos que Alex Turner y compañía llevan prácticamente siempre consigo, siendo estos obra de la reconocida joyería The Great Frog en Londres. Pero el origen y la referencia no es fortuita como tal.

Remontándonos al 2007, el año en que los Arctic Monkeys lanzaron el fabuloso Favourite Worst Nightmare, todavía era bastante más común que las compañías discográficas lanzaran vinilos de 7 pulgadas para promocionar singles con sus caras B. Los oriundos de Sheffield, de la mano de Domino Records, así lo hicieron en aquel momento cuando mostraron unos curiosos B-sides de la rola “Teddy Picker”.

Las rolas en cuestión se llamaban “Nettles”, había una más llamada “Bad Woman” (original de Pat Farrell and The Believers, pero interpretada en esta versión por Richard Hawley en la voz y solo disponible solo en algunas versiones especiales en formato de vinilo), y “Death Ramps”.

Pero había un detalle raro en ese sentido: en los créditos de estos tracks, aparecía el nombre de una banda llamada como la última canción antes mencionada. Seguramente, a más de uno le surgió la duda si era un grupo amigo de los Arctic Monkeys. O tal vez, Alex Turner estaba trabajando junto con otros músicos… Como fuese, no había mucho por donde rascarle sobre qué pasaba y quiénes eran estos tipos… hasta que la propia Domino Records dio las pistas en su sitio web.

“Desafortunadamente, no podemos revelarles la verdadera identidad de The Death Ramps, pero no hace falta decir que es una banda con ‘un cierto romance'”, escribió la discográfica (vía NME). La referencia de “A Certain Romance” era bastante clara sobre quiénes estaban detrás de esta misteriosa banda.

Sin embargo, el pseudónimo de The Death Ramps desapareció durante un rato del panorama de los Arctic Monkeys y era entendible en el sentido de que esto no era más que un pequeño proyecto para ponerle chispa a su carrera.

¿Y hasta cuando reaparecieron? Fue hasta cuatro años después, en la época del Suck It and See, cuando se lanzó la cara B titulada “Little Illusion Machine (Wirral Riddler)” con Miles Kane (amigazo de Turner) en la voz. Esta rola acompañaba el single de “The Hellcat Spangled Shalalala”.

También en esta era, liberaron el track “You and I”, de nuevo con Richard Hawley, como acompañamiento del single “Black Treacle”. En esta ocasión, formalizaron, por decirlo de alguna manera, el proyecto alterno de The Death Ramps con un video oficial. Lo que no se explica, es por qué en el clip de YouTube sí aparecen como Arctic Monkeys, pero el crédito de composición es para DR. Aún así, vaya temazo, eh.

¿Los Arctic Monkeys pudieron llamarse The Death Ramps?

Aquí una buena pregunta… ¿Los Arctic Monkeys habrían triunfado en el mundo del rock indie de los 2000 sin ese nombre tan distintivo? No lo sabremos. Y aunque no lo han dicho expresamente, parece posible que la banda en algún momento de aquella juventud, se hubiera inclinado por The Death Ramps.

El propio Alex Turner, en una entrevista para The Guardian, contó que ‘death ramps’ siempre le pareció un buen nombre para una banda. Y de hecho, su origen venía de una experiencia de la infancia:

“The Death Ramps siempre fue mi nombre favorito para una banda. Cuando éramos niños, había montones de colinas [cerca de la región de Sheffield donde vivían] y bosque donde podías ir a montar tu bicicleta. Las llamábamos ‘rampas de la muerte’. Probablemente no eran así de peligrosas”. Alex Turner para The Guardian (vía The Dictionary of rock and pop names).

Posiblemente, no sabremos nunca si a Alex Turner y la banda le hubiera gustado ser The Death Ramps en vez de los Arctic Monkeys. Pero es una linda anécdota que esa idea la hayan tenido alguna vez en mente, incluso desde muy pequeño. ¿Les late ese nombre también para una banda?

