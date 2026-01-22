Lo que necesitas saber: Arctic Monkeys está de regreso con música nueva: “Opening Night” es su primer lanzamiento inédito en cuatro años, desde la salida de The Car en 2022.

Después de varios años de silencio discográfico, Arctic Monkeys volvió con música nueva. La canción se llama “Opening Night” y es su primer estreno oficial desde The Car (2022). No llega como anuncio de disco, ni como regreso grandilocuente, sino como una reaparición medida, con contexto y con causa.

Arctic Monkeys vuelve con música nueva -y sin prisa-

Desde The Car, la banda había estado activa en gira, pero sin lanzar material inédito. Cuatro años después, “Opening Night” rompe ese silencio y confirma que Alex Turner y compañía siguen creando, aunque ya no bajo las reglas de la inmediatez ni del hit automático.

No hay campaña inflada ni promesas de “volver al rock”. Hay una canción nueva y eso, viniendo de Arctic Monkeys, ya dice bastante.

“Opening Night”: continuidad antes que nostalgia

La canción fue escrita por Alex Turner, quien también se encarga de la voz principal. En la grabación participan Jamie Cook, Nick O’Malley y Matt Helders, con Tom Rowley como músico invitado en guitarra.

En lo sonoro, “Opening Night” no busca replicar etapas pasadas. Va más en la línea de la banda actual: atmósfera, narrativa y una construcción elegante que se toma su tiempo. Es una pieza que se escucha con atención, más cercana a The Car que a cualquier intento de nostalgia.

El contexto importa: Help(2) y el regreso con causa

“Opening Night” forma parte de Help(2), un álbum colaborativo en beneficio de War Child, organización que trabaja con niñas y niños afectados por conflictos armados.

El proyecto fue producido por James Ford y grabado en Abbey Road Studios durante una semana de sesiones intensivas en noviembre de 2025. La idea no fue hacer un disco tradicional, sino reunir a distintos artistas alrededor de una causa común y dejar que las canciones hablaran por sí solas.

Un disco colectivo que funciona como retrato de época

Además de marcar el regreso de Arctic Monkeys con canción nueva, Help(2) reúne a varias de las bandas y artistas más relevantes del momento. El resultado es un disco coral, diverso y con un peso cultural claro, que conecta música, colaboración y urgencia social.

Tracklist completo de Help(2)

Arctic Monkeys – Opening Night

Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – Flags

Black Country, New Road – Strangers

The Last Dinner Party – Let’s Do It Again!

Beth Gibbons – Sunday Morning

Arooj Aftab & Beck – Lilac Wine

King Krule – The 343 Loop

Depeche Mode – Universal Soldier

Ezra Collective & Greentea Peng – Helicopters

Arlo Parks – Nothing I Could Hide

English Teacher & Graham Coxon – Parasite

Beabadoobee – Say Yes

Big Thief – Relive, Redie

Fontaines D.C. – Black Boys On Mopeds

Cameron Winter – Warning

Young Fathers – Don’t Fight the Young

Pulp – Begging for Change

Sampha – Naboo

Wet Leg – Obvious

Foals – When The War Is Finally Done

Bat For Lashes – Carried My Girl

Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – Sunday Light

Olivia Rodrigo – The Book of Love

Arctic Monkeys hoy: menos ruido, más intención

“Opening Night” no intenta marcar una nueva era ni funcionar como sencillo de radio. Es Arctic Monkeys siendo Arctic Monkeys en 2026: una banda que ya no corre, que elige cuándo volver y que entiende el peso de aparecer solo cuando tiene algo que decir.

Después de cuatro años sin música nueva, el regreso no es estridente, pero sí significativo. Y a veces, eso pesa más.