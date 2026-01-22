Lo que necesitas saber: Repasamos la historia de cómo la banda liderada por Alex Turner mostró el camino –sin querer– para usar las redes sociales como impuls musical.

Así mero… Arctic Monkeys fueron la primera banda viral en la era moderna de internet, mucho antes de que el término ‘viral’ se utilizara a la menor provocación. Y lo hicieron hace más de 20 años, poco antes de lanzar su disco debut, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not.

Arctic Monkeys en la era de su disco debut. Foto: Facebook de la banda.

Podríamos decir que son los máximos pioneros si se trata de agarrar el internet para darte a conocer. Pero lo que Arctic Monkeys hizo está bien lejos de ser una estrategia elaboradísima como lo hacen disqueras, agencias y demás.

De hecho, no fue ni siquiera algo planeado como tal. Fue el clásico ‘de boca en boca’, pero en los tiempos de las redes sociales… sobre todo del mítico y casi olvidado MySpace (que tiene un lugar especial en nuestro corazón jeje).

¿Cómo eran los primeros conciertos de Arctic Monkeys?

Todo inició para los Arctic Monkeys en lugares como el pub The Grapes, ubicado en Sheffield, donde apenas les pagaban 17 libras esterlinas. Y es curioso porque ese pequeño lugar sigue siendo significativo para la banda hasta estos días.

La propietaria del lugar, Ann Flynn, dijo a la BBC en el 2025 que Alex Turner ha visitado el lugar en los últimos años, solo para quedarse ahí y reflexionar un poco.

¿Se pueden imaginar qué tipo de reflexiones habrá tenido el vocalista? Sería interesante ahondarlo…

Arctic Monkeys tocando en The Grapes. Foto: Instagram del venue.

Convirtiéndose en la primera banda ‘viral’ de la era moderna del internet

Fueron fácil dos años los que Arctic Monkeys mantuvieron tocando en bares y eventos de su ciudad natal, haciendo crecer su audiencia poco a poco gracias a la peculiar narrativa de sus letras y su enérgica forma de tocar.

Ya no solo eran familiares y amigos cercanos los que iban a los shows, sino también amantes de la música de la generación ‘indie sleaze’ de mediados de los 2000 que los descubrieron en redes sociales como MySpace.

Matt Helders y Alex Turner. Foto: Facebook de la banda.

Y es que si eres muy joven para saber que era MySpace, fue la red social favorita del mundo antes de que Facebook, Instagram y TikTok nos hicieran adictos a los memes y los videos de formato corto.

Pero, ¿cómo fue que esa red social impulsó a los Arctic Monkeys? Como dijimos, no se trató de una estrategia super elaborada, sino una combinación entre el ‘boca en boca’ y una legión de melómanos que empezaban a encontrar espacios en internet para hablar y compartir música.

Un pantallazo del perfil de Arctic Monkeys en MySpace de hace ya varios años. Foto: Especial.

La banda distribuía sus propios CD’s y demos en sus conciertos… y se dice que tanto amigos como fans hacían copias de esos materiales para dejarlos en paradas de autobuses u otros sitios cotidianos.

Y luego, la gente empezaba a compartir a través de MySpace la música que encontraban en esas copias, algo que incentivó que el nombre de los Arctic Monkeys resonara en foros y perfiles dedicados a la música independiente.

Arctic Monkeys y la importancia de ‘Whatever People Say I am, That’s What I’m Not’

Todo eso sucedía entre 2004 y 2005, ayudando a forjar el reconocimiento de los Arctic Monkeys para que pronto firmaran con el sello independiente Domino Records, el cual ya había ganando buena reputación poco antes firmando a Franz Ferdinand.

Poco tiempo pasó y pronto la banda entró al estudio para grabar Whatever People Say, That’s What I’m Not, su disco debut lanzado en el 2006 que revolucionó el indie rock británico a nivel mundial y que significó un renacer para la música de guitarra del Reino Unido tras la declive del britpop en los 90.

Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not de los Arctic Monkeys. Foto: Domino Records

“I Bet You Look Good on the Dancefloor” tenía a los Arctic Monkeys en el radar de la escena musical, pero canciones como “Mardy Bum”, “A Certain Romance”, “When The Sun Goes Down”, “Fake Tales Of San Francisco” o “Dancing Shoes” reafirmaron el valor de un disco que no tiene canciones para saltarse.

Y el álbum, con la icónica portada en la que aparece Chris McClure (amigo quien también fue técnico de guitarras de la banda en sus primeras giras), se convirtió en un favorito de muchos icónicos artistas como Noel Gallagher.

El propio Chris lo contó a The Guardian en el 2016, mencionando que una vez se encontró con el guitarrista de Oasis en un venue en Manchester, y este mismo lo reconoció de la portada de los Arctic Monkeys.

“Lo mejor fue cuando fui a ver a Noel Gallagher en The Lowry. Yo trabajaba allí, así que fui tras bambalinas. Noel se quedó atónito y dijo: “¡Te tengo colgado en mi casa!”. Yo dije: “¡Te tengo en la mía!”, contó McClure.

Aunque Noel Gallagher ha tenido una relación de altibajos con los Arctic Monkeys, ha elogiado los primeros trabajos de la banda. Foto: Shutterstock.

Así de grande resultó Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not de Arctic Monkeys, la primera banda que se hizo viral ––quizá sin quererlo–– en la era moderna del internet.

Y tú, ¿recuerdas cómo te encontraste con la música de la banda?