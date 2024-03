¿Por qué varios artistas cancelaron en el festival SXSW 2024?

Lo que necesitas saber: El SXSW 2024 ha sido boicoteado por varios artistas que cancelaron su participación en el festival, esto en una muestra de apoyo a Palestina. ¿Qué tiene que ver este conflicto con el festival de cine y música? Acá les contamos.

El 12 de marzo darán inicio las actividades musicales del South By Soutwest (SXSW) 2024, un festival anual de cine y música que se realiza en la ciudad de Austin, Texas, y que este año contará con actos como The Black Keys, Young Miko, Christian Nodal, Faye Webster, X Ambassadors y más.

El SXSW se ha convertido en un espacio donde se reúnen músicos y otras personas relacionadas a la música, tales como promotores, compañías discográficas, periodistas, conferencistas y más, lo que convierten al festival en un espacio para aprender más aspectos de la industria.

Dan Auerbach y Patrick Carney en el SXSW 2024, por la premiere de ‘This is a Film About the Black Keys’. Foto: Getty Images

La edición del SXSW 2024 ha llamado la atención por un boicot de artistas

El SXSW cuenta con charlas, entrevistas, eventos enfocados en música y más. Sin embargo, el gran atractivo del evento son los showcases donde artistas de todo el mundo, tanto emergentes como consolidados, tienen la oportunidad de ser conocidos por nuevas audiencias.

Aparecer en el lineup del SXSW suena al sueño de cualquier banda o artista que apenas comienza a recorrer su camino en la música, por lo que sería impensable que cancelaran su participación. Claro, a menos que sea por defender una causa.

El festival SXSW de Texas es uno de los más importantes en dicho estado de EE.UU. Foto: Getty Images

Varias bandas y artistas cancelaron su participación en el SXSW 2024

Y es que en los últimos días, varios actos como Kneecap, Sprints y otros han decidido bajarse del lineup del SXSW 2024 en apoyo a Palestina, pues el festival de música tiene una estrecha relación con el ejército de los Estados Unidos y compañías que se dedican a la venta de armas.

Aunque en su página oficial el SXSW dice que es por su innovación, prueba y desarrollo en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el espacio, la cibernética y la logística, el festival tiene al ejército como uno de sus ‘super patrocinadores’ de la edición 2024.

El ejército de los Estados Unidos es uno de los grandes patrocinadores del SXSW de este 2024. Foto: SXSW

Critican que el festival esté patrocinado por el ejército de los Estados Unidos

Eso no ha sido del agrado de artistas y bandas como Shalom Obisie-Orlu, Ama the Band, Sprints, Merce Lemon, BODEGA, Lambrini Girls, Abe Balshon, Eliza McLamb y Squirrel Flower, entre otros, quienes llamaron a un boicot al festival por estar ligado a las fuerzas armadas que apoyan a Israel en su ataque a Palestina.

Todo el asunto del boicot lo comenzó la cantante Ella Williams, mejor conocida como Squirrel Flower, que el pasado 4 de marzo publicó en su cuenta de Instagram un comunicado donde indicaba sus razones por las cuales se bajaba del SXSW 2024.

Así como otras compañías que han vendido armas y herramientas al ejército de Israel

“Me retiro específicamente por el hecho de que SXSW está ofreciendo plataformas a contratistas de defensa, incluidos RTX y al ejército de Estados Unidos, uno de los principales patrocinadores del festival”, escribió la artista a sus seguidores.

RTX Corporations es una empresa estadounidense que desde hace años suministra armas al gobierno israelí y que se ha visto beneficiada por la guerra en Gaza. Y no lo decimos nosotros, de hecho lo mencionó el presidente y director ejecutivo de RTX, Greg Hayes, en una conferencia a finales del año pasado.

Compañías como RTX Corporations, que venden armas a Israel, también tuvieron un espacio en el festival. Foto: Getty Images

Otras compañías como L3Harris, un fabricante de armas y contratista de defensa estadounidense que ha brindado herramientas a Israel durante la guerra con Palestina, también dio varias charlas en el SXSW. También ese fue el caso de BAE Systems, una compañía similar de origen británico.

“Estos contratistas de defensa fabrican las armas que las Fuerzas de Defensa de Israel utilizan para bombardear Gaza. Las FDI han matado ahora al menos a uno de cada 75 habitantes de Gaza… Un festival de música no debería incluir a especuladores de la guerra. Me niego a ser cómplice de esto y retiro mi arte y mi trabajo en protesta“, escribió Ella Williams en su comunicado.

Bombardeo a hospital de Gaza / Captura de pantalla

El boicot para el SXSW 2024 es en apoyo al pueblo de Palestina

La decisión de Squirrel Flower inspiró a que otros artistas se bajaran del festival y decidieran no estar ligados a un evento que tiene fuertes conexiones con las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El pasado 10 de marzo artistas como Kneecap, un trío de hip hop originario de Belfast, Irlanda del Norte, lanzó un comunicado donde mencionaron que no podían pasar por alto los “inaceptables vínculos profundos que tiene el festival con las compañías de armas y el ejército estadounidense, que en este mismo momento están permitiendo un genocidio y una hambruna contra una población atrapada”.

Y han tomado la decisión a pesar de las consecuencias económicas que eso implica

Por su parte, este lunes 11 se unió la banda Sprints, originaria del mismo país, se unió al boicot del SXSW. “En solidaridad con el pueblo palestino y como postura contra el patrocinio del ejército estadounidense y la participación de contratistas de defensa en el festival de este año, ya no actuaremos en SXSW o participaremos en cualquier exhibición o espectáculo oficial de SXSW”, indicaron.

Varias de los que se han pronunciado al respecto son artistas ‘pequeños’ que buscan más audiencia internacional y han dejado en claro que la decisión de no presentarse en el SXSW les afectarán económicamente. Sin embargo, consideran es lo correcto.

Kanye West en el SXSW de 2009. Foto: Getty Images

El SXSW no ha dado su postura al respecto

Lambrini Girls, por ejemplo, mencionaron que tuvieron un patrocinio para tocar en el festival y eso las puso en una encrucijada, pero afirman que no pueden apoyar un evento que tiene relación con quienes han sido responsables de la muerte de miles de personas y hacerlo iría en contra de sus propios valores.

“Estábamos considerando ir al festival y protestar en el escenario, pero no hay manera de hacerlo que no parezca performativo o inherentemente explotador”, mencionó el duo de punk originario de Brighton, Inglaterra, sobre su postura al respecto.

Lily Marcieira y Phoebe Lunny, de Lambrini Girls, cancelaron su participación en el SXSW 2024. Foto: Getty images

Aunque hasta el momento el SXSW no ha mencionada nada al respecto a través de sus canales oficiales o a medios como The Guardian, desde febrero pasado organizaciones como Austin for Palestine Coalition han pedido al festival que rompa su relación con las fuerzas militares estadounidenses y las empresas involucradas.

