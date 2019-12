El año está llegando a su fin y con él un centenar de bandas nuevas que se te pegaron en el camino. Pocos sentimientos tan chingones como ir a un concierto y sorprenderte por una banda que no conocías. Reproduciéndola después una y otra vez deseando que regresen lo antes posible. También esa decisión de buscar algo diferente en el descubrimiento semanal y que de repente suene algo que te enchine la piel, te ponga a bailar o te remueva el alma y el corazón. Todo amante de la música ha estado ahí, y gracias a esos sentimientos es que la música es una parte fundamental de nuestras vidas.

En esta pequeña entrada, les queremos recomendar unas cuantas bandas que no pueden dejar de escuchar antes de que acabe el año. Electrónoca, frech touch, funk, hip hop, rock y hasta drem pop es lo que encontrarás por aquí. Aún son bandas y productores pequeños, pero no debe de confundirse con el enorme talento que se encuentra en cada uno de ellos.

Jean Tonique

Dibujando comparaciones con artistas como Kaytranada y Breakbot, el productor y multi-instrumentista francés Jean Tonique es uno de los artistas con mejor proyección de este año. Tomando sus principales influencias del funk de los 70, Jean Tonique se esfuerza por distanciarse de los elementos que definen el género mientras se acerca a su música desde una perspectiva orgánica y de cruda composición.

Utilizando elementos del hip hop, el house y el funk de los años 70/80, y hasta elementos que hicieron grandes a Daft Punk como las voces robotizadas, al productor multifacético le gusta atraer a la gente con la dinámica maleable de su música.

Con sus ritmos y sonidos limpios, Jean Tonique ha entrado en el mercado en línea al ser un elemento habitual en el Top 10 de Hype Machine. Ahora, creciendo en la escena de la música electrónica francesa, Jean Tonique está expandiendo su presencia con su LP Well Mannered Frivolity de 2018 y su más reciente EP sunny side up.

Kazy Lambist

Si pensabas que french touch era un estilo de música electrónica que solo sobrevivió a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, te equivocaste. La definición del estilo también debe etiquetarse en varios artistas franceses de la nueva generación. Hoy, más de veinte años después de la tarea de Daft Punk o el Moon Safari de Air, el french touch está más vivo que nunca en las manos de Kazy Lambist.

Este joven de Montpellier, una ciudad en el sur de Francia, se ha convertido en un autor intelectual de la música electrónica. Arthur Dubreucq (el verdadero nombre de Kazy Lambist) era solo un niño pequeño durante la primera ola de french touch, pero ha aprendido sus lecciones a conciencia. En 2018, cuando lanzó su primer álbum, 33 000 feet, su electro-pop inteligente impresionó a miles de fanáticos que desean nunca se muera ese sonido. Escuchar su música te hace viajar y soñar despierto lejos de la realidad.

Tom Misch

El productor, cantante, compositor con sede en Londres, Tom Misch, combina ritmos inspirados en el hip-hop con voces y guitarras suavemente conmovedoras que se meten en tu alma para mover cosas. Hijo de un artista y un psiquiatra, creció en un hogar que fomentó la creatividad y haciéndolo aprender a tocar diferentes instrumentos.

Después de tomar clases de tecnología musical, Tom Misch comenzó a hacer sus propios ritmos, creando su primer proyecto llamado Beat Tape 1, una colección de pistas instrumentales. Al año siguiente llegaría Beat Tape 2, para demostrarle al mundo entero que su talento apenas estaba despegando. Con este disco, que que toma forma de lienzo, dibujó los diferentes momentos de su vida con una música pop relajada teñida de un suave R&B. El 2018 llegó para verlo lanzar su álbum debut Geography, lleno de riffs de jazz y ritmos frescos.

NoMBe

A la edad de 19 años, Noah McBeth, conocido artísticamente como NoMBe, fue con su clase en un viaje de Alemania a Las Vegas. A diferencia de sus compañeros, él nunca tomó el vuelo de regreso. En cambio, se quedó en los Estados Unidos para perseguir su sueño de hacer una carrera en la música. A lo largo de 2017, NoMBe lanzó un sencillo mes tras mes, un tributo a todas las mujeres que de una u otra manera han impactado en su vida.

En 2018, NoMBe presentó el álbum completo They Might Have Even Loved Me, una versión brutalmente honesta de romance, sexo y desamor. Con reminiscencias de un diario, el álbum fue inspirado por una serie de mujeres que han ayudado a moldear su vida: desde su madrina Chaka Khan, su madre, hasta novias, ex novias y amores platónicos. Su música es una mezcla deliciosa de influencias de rock, electrónica, hip hop y pop. Sus canciones han capturado rápidamente los oídos de fanáticos de la música con alma.

Social Lovers

Liderados por el productor y músico Matty P, y la voz sensual de Megan Doherty, Social Lovers es un grupo colaborativo que surgió en el desierto de Phoenix, Arizona, pero que no duraría mucho ahí, extendiéndose a ambas costas y eventualmente al resto del mundo. Su música es una mezcla de funk callejero y estilo libre, que evoca el sintetizador clásico de los años 80 en Nueva York. Su sonido canaliza sentimientos de garage house, pero mantiene el sentimiento sensual y pesado a la vez.

Mild Orange

“El color naranja puede hacer que uno experimente una mayor sensación de optimismo, un impulso en la aspiración y una estimulación de calidez y felicidad. Mild Orange es un ecléctico de melodías de fusión, una energía y vitalidad derivadas de la lujuria por los sonidos suaves”. Así se describen, así se llaman y así suenan.

Mild Orange es una banda de dream pop con sede en Nueva Zelanda. Su primer álbum Foreplay, fue lanzado de forma independiente en abril de 2018, presentando un sonido que con la voz de Josh Mehrtens te acarician la mente y te llevan a un lugar en el que todo se siente bien. Su sonido lo fi lo logran grabando en el estudio que se armaron en su casa, siendo ellos mismos sus productores.

Los neozelandeses tienen un sonido experimental, suave y decididamente ambiental, uno que roza en los psicodélico. Es muy relajante y estimulante. Un sonido que definitivamente no es convencional y tiene un ligero sentido de suave indie rock.

Antenna

Después de haber aparecido en las últimas dos compilaciones de Eskimo Recordings, el productor ruso Antenna ahora da su primer lanzamiento completo para el sello con el EP de 5 canciones From Kazan With Love.

Desde la República de Tartaristán, donde las temperaturas caen con frecuencia por debajo de los -15 ° C, Antenna nos comparte más que una apreciación por la ropa térmica de calidad. Con sus vibraciones cósmicas, arpegios cálidos y melodías que se te desbordan por los oídos, te promete transportarte a un lugar del que no vas a querer salir.

Como influencias principales en la música, nombra a D-Pulse, Telefon Tel Aviv, Ott, Sasha, Shpongle y Lindstrøm, pero definitivamente no suena a ninguno. Su electrónica es tan ponchada com dócil, tan hecha para bailarla a través de bocinas gigantes como para escucharse en la tranquilidad de unos audífonos a medio volumen. No pueden dejar de escuchar el bajo de “Love 66”, la vibra chill out de “Sparks” y el toque psicodélico de “Astra”.

Payfone

El productor de electrónica estilo disco con sede en Londres, Payfone, es un nuevo proyecto del productor / DJ Phil Passera. El debut de 12″ titulado International Smark se convirtió en una especie de éxito underground entre los amantes del electro retro, sonando como una reunión entre Metro Area y Abba con una sensación de videojuego de los 80. Ahora Payfone, firmado con Golf Channel Records, Nueva York, está afinando su sonido electrónico, tal y como lo muestra en su más reciente EP Subconcient Lamentation.

Fhin

Fhin desarrolló un interés por la música desde una edad muy temprana. Rodeado por una madre y una abuela que son pianistas confirmados, aprendió a tocar la batería, el piano, la guitarra e imita los éxitos de Pink Floyd y Radiohead en su habitación con sus amigos.

En su adolescencia, Fhin descubrió los sueños lúcidos, ese estado de sueño REM, en el que puedes tomar control de tus visiones para convertirte en tu maestro. Con esta inspiración, compuso sus primeras canciones con la música electrónica sirviendo como su herramienta. Fhin subió sus primeras canciones a soundcloud, lugar donde lo descubriría el sello discográfico Délicieuse Records.

Con el apoyo de esta disquera lanzó su primer EP en 2015 y posteriormente uno más en 2017. Hoy tiene 15 millones de oyentes mensuales, conciertos en varios países y colaboraciones bandas como Parcels, Polo & Pan, Kraak & Smaak y Zimmer. En estos momentos Fhin se encuentra grabando su primer LP Trauma, que lanzará en el 2020.