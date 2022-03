En solidaridad: Estos son los artistas que han cancelado conciertos en Rusia tras los ataques a Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue bastante tenso y tiene a todo el mundo con los ojos puestos en esta parte del mundo. Desde que el ejército de Vladimir Putin entró a territorio ucraniano el pasado 24 de febrero, las cosas han subido de nivel e incluso otros sectores más allá de lo político han tratado de intervenir en esta situación. Tal es el caso de la industria musical, que de inmediato se pronunció en contra de la “operación militar especial” que los rusos llevan a cabo en dicho país.

Varios músicos mandaron mensajes de apoyo a todo el pueblo de Ucrania, como el caso de Yannis Philippakis de Foals (ACÁ pueden checar lo que dijo el frontman de la banda británica). Sin embargo, más allá de hablar al respecto y dejar muy claro que no les parecen las acciones de las fuerzas armadas rusas, hay artistas que tomaron medidas más radicales para demostrar su descontento por todo lo que está pasando entre ambos países, entre ellas cancelar sus presentaciones en Rusia.

La industria musical está cancelando sus conciertos en Rusia

Desde hace algunos días, un montón de bandas y cantantes han anunciado a través de sus redes sociales que de plano no se presentarán en Rusia, debido a las acciones que su presidente está llevando a cabo en Ucrania. Pero los fans rusos no fueron los únicos que salieron embarrados en toda esta situación, pues también están cancelando los conciertos que tenían programados para el pueblo ucraniano. Ahora sí que sus seguidores son los que salieron embarrados.

Ya sea por solidaridad, seguridad o porque no es momento para tocar para miles de personas en un estadio o foro, estos músicos tomaron esta decisión y al parecer, hasta que Vladimir Putin y Volodímir Zelenski –o alguno de sus representantes– se reúnan para arreglar este conflicto y detengan los ataques militares, no darán shows en ninguno de estos países. Es por so que acá les contamos hasta el momento, quienes son los artistas que por el momento no tocarán en Rusia y Ucrania.

Green Day

Green Day estaban programados para tocar el 29 de mayo en el Estadio Spartak de Moscú, un lugar con capacidad para más de 45 mil personas. A través de sus redes sociales y de acuerdo con Billboard, Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt publicaron el siguiente mensaje en una historia de Instagram donde mencionaron que no se presentarán:

“Con el corazón encogido, a la luz de los acontecimientos actuales sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo show en Moscú en el Estadio Spartak. Somos conscientes de que este momento no se trata de espectáculos de rock de estadio, es mucho más grande que eso. Pero también sabemos que el rock and roll es para siempre y nos sentimos seguros de que habrá un momento y un lugar para que volvamos en el futuro (…) Manténgase a salvo”.

The Killers

The Killers fue otra banda grande estadounidense que se sumó a este movimiento en apoyo al pueblo ucraniano. Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr. y compañía tocarían el 17 de julio como headliners del festival Park Live en Moscú. Sin embargo, a través de un portavoz, la agrupación de Las Vegas confirmó que cancelaron este show como reacción a las acciones de Rusia.

Franz Ferdinand

Por otro lado, Franz Ferdinand también tenía un par de fechas confirmadas en Rusia, el 29 de junio en San Petersburgo y el 1 de julio en Moscú. Pero a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la banda comandada por Alex Kapranos explicó sus motivos para cancelar estos shows:

“Nos encanta Rusia. Este gran país ha inspirado a nuestra banda a través de su arte y su literatura y, desde que tocamos allí por primera vez hace diecisiete años, hemos construido una rica y profunda relación con nuestros fans rusos. Desde el jueves por la mañana, hemos hablado con muchos de nuestros amigos en Rusia a través de las redes sociales y hemos encontrado una oposición unánime a esta violencia y una solidaridad con nuestros amigos ucranianos. Sabemos que ven la locura de los dirigentes de su país. Sabemos que no quieren la guerra”.

La agrupación escocesa terminó con un mensaje esperanzador: “A pesar de la tragedia de esta situación, todavía arde una llama de optimismo en nuestros corazones y esperamos el día en que podamos volver en un tiempo de paz para compartir la alegría de la música juntos de nuevo”.

We are cancelling our Russian shows that are scheduled for this summer. The only reason for this is the invasion of Ukraine by the Russian state. 1/4 — Franz Ferdinand (@Franz_Ferdinand) March 1, 2022

Nick Cave & The Bad Seeds

Sabemos que Nick Cave es uno de esos músicos que están al pendiente de todo lo que pasa en el mundo. Es por eso que probablemente a nadie le sorprendió cuando hace unos días anunció que cancelaba todas las presentaciones que daría en Rusia y Ucrania en el verano junto a su banda, los Bad Seeds. En un comunicado, además de confirmar que no se presentará en dichos países, el cantautor australiano aprovechó para mandar un mensaje de apoyo:

“Nuestros pensamientos y nuestro amor están con el valiente pueblo de Ucrania, con su heroico líder y con todos los que sufren esta guerra sin sentido. Ucrania, estamos con ustedes, y con todos aquellos en Rusia que se oponen a este acto brutal, y rezamos para que esta locura termine pronto”.

pic.twitter.com/e4cRYjAWQW — Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) March 1, 2022

Iggy Pop

Al igual que The Killers, el legendario Iggy Pop también se bajó del barco del festival Park Live en Moscú. Por si esto no fuera suficiente, ‘el padrino del punk’ explicó en un tuit que “A la luz de los acontecimientos actuales, esto es necesario. Nuestros pensamientos están con los ucranianos y toda la gente valiente que se opone a esta violencia y busca la paz”.

The festival appearance of Iggy Pop in Moscow on the 10th of July 2022 is canceled. In light of current events, this is necessary. Our thoughts are with the Ukrainians and all the brave people who oppose this violence and seek peace. #StandingWithUkraine — Iggy Pop (@IggyPop) March 1, 2022

Bring Me The Horizon

Bring Me The Horizon anunció el 1 de marzo que cancelaban sus conciertos programados en Rusia, Ucrania y Bielorrusia debido a la invasión del ejército de Vladimir Putin. Además, publicaron un mensaje en el que mencionaban que estaban sorprendidos por todo lo que está sucediendo en esta región del mundo:

“En solidaridad con Ucrania y para oponernos a las atrocidades que están cometiendo los dirigentes rusos, debemos cancelar nuestras próximas fechas en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Estamos asombrados por la valentía demostrada en estos momentos por el pueblo ucraniano, & rezamos por el retorno a la paz lo antes posible”.

Placebo

Placebo, al igual que The Killers e Iggy Pop, también se bajó del festival Park Live en la capital de Rusia. Por si esto no fuera suficiente, Brian Molko y Stefan Olsdal dijeron que tienen muy claro que el pueblo ruso no está de acuerdo con las acciones militares que está llevando a cabo su presidente en Ucrania, es por eso que mandaron sus buenas vibras a ambos países:

“Nos oponemos firmemente a la atroz guerra que se libra actualmente contra Ucrania. Placebo ha estado de gira en Rusia durante más de veinte años y es desgarrador ver un país que amamos, y, en el que tenemos muchos amigos queridos, arrastrado a esta pesadilla. Sabemos que la gran mayoría del pueblo ruso también está en contra de estas acciones bárbaras. Nuestros corazones están con el pueblo de Ucrania. Están en nuestros pensamientos constantemente”.

Biffy Clyro

P0r último y para cerrar –por ahora– con los artistas que estaban confirmados dentro del lineup del festival Park Live de Moscú, tenemos a Biffy Clyro. La banda comandada por Simon Neil dijeron que tras la invasión a Ucrania, decidieron no aparecer en ese show programado para el verano. “Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los ciudadanos ucranianos y el pueblo ruso que desean la paz”, declaró la agrupación británica.

Lous Tomlinson

Los rockeros no fueron los únicos que alzaron la voz ante la ocupación rusa en Ucrania. El exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson tenía previsto actuar en el Stereo Plaza de Kiev, en Ucrania, el 4 de julio, antes de viajar a Moscú para presentarse en el Circus City Hall el 6 de julio, como parte de su gira mundial 2022. Sin embargo, el cantante británico se echó para atrás y escribió una breve nota a sus fans en Twitter:

“Debido a los recientes acontecimientos en Ucrania, tengo que anunciar con tristeza que los shows de mi gira en Moscú y Kiev se cancelan hasta nuevo aviso. La seguridad de mis fans es mi prioridad y mis pensamientos están con el pueblo de Ucrania y todos los que sufren por esta guerra innecesaria”.

Yungblud

La sangre nueva de la industria musical también es consciente de lo que sucede entre estos países, y el ejemplo perfecto es del Yungblud. El joven músico británico anunció que cancelaría los conciertos que tenía programados para el verano en Rusia. Por si esto no fuera suficiente, también expresó su apoyo al pueblo ucraniano: