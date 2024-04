Arturo Vega: El mexicano que creó el icónico logo de los Ramones (y los mantuvo vivos)

Lo que necesitas saber: Arturo Vega fue muy importante para la historia de los Ramones, pues creó el logo de la banda, pero también hizo mucho más por ellos.

Hay nombres dentro de la industria musical que por alguna u otra razón han pasado desapercibidos a pesar de ser responsables de aportaciones importantes para la historia de este arte. Y definitivamente, uno de esos “héroes sin capa anónimos” es Arturo Vega, un mexicano talentoso que bajita la mano fue muy importante para la carrera de los Ramones.

Puede que no les suene el nombre, pues no es Joey, Johnny, Dee-Dee, Tommy, Marky o cualquier otro integrante que adoptó el apellido Ramone. Sin embargo, a pesar de que no compuso los clásicos de la agrupación pionera del punk rock, desde las sombras, Arturo resultó ser una pieza clave para el éxito que tuvo esta bandota.

Los Ramones junto a Arturo Vega en 1976, durante la sesión de fotos para la portada de su álbum debut/Foto: Getty Images

Los inicios de Arturo Vega junto a los Ramones

Arturo Vega nació el 13 de octubre de 1947 en Chihuahua, aunque a los diez años se mudó con su familia a la Ciudad de México. Para 1969, viajó a Nueva York con la idea y el sueño de estudiar cine, pero al llegar a la ‘Gran Manzana’ se empapó del arte que se hacía en la ciudad y terminó convirtiéndose en diseñador gráfico.

Un día, exactamente a finales de 1973, Arturo estaba pintando y escuchando música en su departamento, en el Bowery, un barrio del bajo Manhattan, cuando de pronto alguien entró abrió preguntando por una chica que vivía en el mismo edificio. Ese tipo era el mismísimo Dee-Dee Ramone, quien al no encontrar a la que era su novia en aquel momento, decidió quedarse a platicar con Vega, creando una conexión instantánea.

Dee-Dee rápidamente se hizo amigo de Arturo Vega y no tardó en conocer a los demás integrantes de la banda/Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo, Dee-Dee y Arturo Vega se hicieron buenos amigos y eventualmente, conoció a Joey Johnny y Tommy, los jóvenes que pasarían a la historia por formar parte de una de las bandas emblemas del punk rock. Así, Arturo fue uno de los primeros fans de los Ramones, pues los acompañaba cada que tocaban en el mítico CBGB, uno de los lugares más emblemáticos para la música en Nueva York que vio nacer a leyendas como Blondie, Talking Heads y Television.

A pesar de que Vega no tenía la habilidad musical mínima como para entrarle a la banda, sabía que la música que hacían y lo que representaban era algo único, pues la agrupación representaba la rebeldía y el espíritu del rock, algo que con el paso del tiempo se fue diluyendo. Es por eso que Arturo se les unió a su manera.

Un mexicano creó uno de los logos más icónicos del rock

Resulta que Arturo Vega fue quien diseño el icónico logo de los Ramones... así como lo leen, este mexicano talentoso es responsable de la famosa imagen con el sello presidencial de Estados Unidos intervenido que ahora vemos impreso en camisetas que muchos usan sin saber de dónde viene (lo cual para nada está mal). Y sí, como era de esperarse, la creación de esta pieza tiene una historia fascinante.

De acuerdo con lo que el propio Arturo declaró en entrevistas que la idea del logo surgió porque para él, la banda representaba el espíritu de la música estadounidense. Es por eso que uso el icónico escudo del país vecino, aunque la intervino con algunos detalles que identificaran a Joey, Johnny, Tommy y Dee-Dee.

“En el 74 se celebró el Unsigned Bands Festival en el CBGB, con los Ramones, Patti Smith, Talking Heads, entre otros en el cartel. Para ese concierto hicimos más de 300 pósters con una foto en la que aparecía mi cinturón de águila”, explica Vega. Ese fue el inicio. En 1976, viajé junto al grupo a Washington, era mi primera vez allí. Cuando llegamos a la Casa Blanca vi el sello presidencial de los Estados Unidos e inmediatamente pensé: ‘Esto es lo que voy a hacer’. Lo pulí y tomé algunas decisiones, como remplazar las flechas por un bate de béisbol (el deporte favorito de Johnny y en referencia a la rola ‘Beat on the Brat’). No lo cambié mucho. Quería una imagen clásica, porque yo veía a los Ramones como una banda clásica”.

Arturo Vega fue quien creó el famoso logo de los Ramones/Foto: Especial

Arturo Vega no solo ideó y creó una de las imágenes más reconocibles en la historia del rock. No, este artista hizo mucho más desde su trinchera para la música, pues también se encargó de pintar los primeros telones para los conciertos de los Ramones e incluso tiene el récord por haber estado presente en 2 mil 261 de los 2 mil 263 shows que la banda dio a lo largo de su carrera.

Y quizá se estén preguntando la razón por la que Arturo estuvo en tantos conciertos de la agrupación neoyorquina. Bueno, la respuesta es muy sencilla: él era el director artístico de la banda y hasta creativo, porque él tuvo una de las ideas más revolucionarias de todos los tiempos: vender playeras con el nombre y los logos del grupo.

“Cuando nosotros empezamos a vender las camisetas, eso no existía. Ahora resulta impensable que bandas de rock ‘n’ roll no vendieran camisetas, pero así era (…) Te estoy hablando de The Stones, Zeppelin, Alice Cooper, que incluso ya se presentaba en el Madison Square Garden en el 1972, no vendían camisetas, vendían posters, programas, eso es lo que comprabas como souvenir en los conciertos. La camiseta de rock‘n’ roll no existía como el fenómeno de moda y comunicación que es ahora. Nosotros fuimos los que empezamos con eso” Dijo Arturo en entrevista para Excélsior

Arturo Vega fue clave para que los Ramones siguieran

Sabemos que los Ramones son una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Sin embargo, nunca tuvieron éxito comercial y sus discos tampoco se vendían como pan caliente. Es por eso que la idea de Arturo Vega fue clave para que el grupo se mantuviera vivo, ya que sobrevivían de las ganancias que les dejaban las playeras que los fans compraban en sus shows, siendo esta su principal fuente de ingresos.

Durante los conciertos de la banda, Arturo –quien a veces también les echaba la mano con la iluminación– montaba un puesto de merch donde vendían camisetas y otros productos para que el público se llevara de recuerdo. Y aunque gran parte de las ganancias se las dividían entre todos, Vega usaba su parte para pagar los gastos de los viajes de gira, algo a lo que se negaba a darle el sello discográfico de los Ramones.

Arturo Vega también vendía las camisetas y la merch de los Ramones en sus conciertos/Foto: Getty Images

Los integrantes de la banda nunca hicieron un contrato con ninguna compañía para la venta y distribución de su mercancía hasta su disolución en 1996, donde Arturo Vega se quedó el 10% de los beneficios de las ventas hasta su muerte el 8 de junio de 2013 a los 65 años, luego de luchar por un buen rato contra el cáncer.

Es complicado calcular la cantidad de artículos que llevan el famoso logo que Arturo creó, pues además de las playeras, se ha visto en tazas, pósteres, stickers y más. De todo excepto ropa para mascotas, que como dato curioso, fue lo único a lo que Vega se negó que llevara su creación. Sin embargo, es innegable la relevancia de este mexicano rifado en el arte, el diseño y la música.

Marky Ramone y Arturo Vega con una camiseta de la banda/Foto: Getty Images

Para muchos, Arturo Vega fue “el quinto Ramone” y una pieza clave para los pioneros del punk rock, pues no solo les dio una identidad visual que trascendería incluso a la música de los Ramones convirtiéndose en un ícono de la cultura pop, con sus aportaciones incluso consiguió que la agrupación siguiera viva a través de la venta de su merch. Definitivamente, fue un héroe sin capa que merece más reconocimiento del que tiene.

