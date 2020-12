A 40 años de su muerte: Así recordaron Paul McCartney, Ringo Starr y Yoko Ono a John Lennon

El 8 de diciembre de 1980 será un día que la humanidad jamás olvidará, pues en esa fecha lamentablemente murió el gran John Lennon. Sin duda una de las pérdidas más importantes e impactantes de la historia de la música, pues nadie podía creer que a los 40 años y con un montón de futuro por delante, Mark David Chapman, un supuesto fan lo asesinara justo afuera del edificio Dakota, en donde el músico vivía.

Su pérdida no solo devastó a las personas más cercanas a Lennon, también a los miles de fans que tenía en todo el mundo, quienes desde aquel momento se reúnen todos los años para celebrar la vida y obra de este gran artista cuyo legado es enorme. Ya sea por todas las canciones que compuso junto a The Beatles o en su larga carrera como solista, lo recordamos por esas enseñanzas que nos dejó en sus melodías.

También puedes leer: “FUE UN ACTO EGOÍSTA”: MARK DAVID CHAPMAN REVELA LA RAZÓN POR LA QUE ASESINÓ A JOHN LENNON

A cuatro décadas de su fallecimiento, por su puesto que muchos no podían dejar pasar la ocasión para recordar a John Lennon y dedicarle unas cuantas palabras emotivas. Entre ellos sus compañeros en los Fab Four y con quienes conquistó al planeta, Paul McCartney y Ringo Starr; es más, hasta la familia de George Harrison de igual manera habló sobre el aniversario luctuoso del músico inglés.

En sus redes sociales, Sir Paul publicó un mensaje que a cualquier fan de The Beatles le hará soltar una lagrimita, además nos mostró una foto con Lennon que tomó su esposa Linda McCartney durante las grabaciones de The White Album en 1968: “Un día triste, pero recordando a mi amigo John con la gran alegría que trajo al mundo. ¡Siempre estaré orgulloso y feliz de haber conocido y trabajado con este increíble”.

A sad sad day but remembering my friend John with the great joy he brought to the world. I will always be proud and happy to have known and worked with this incredible Scouser! X love Paul #JohnLennon

Por otro lado, Ringo Starr twitteó una imagen junto a Lennon tomada mientras grababan Abbey Road y fiel a su costumbre, le deseó amor y paz en donde quiera que esté, además le pidió algo muy especial a las estaciones de radio en todo el planeta: “El martes 8 de diciembre de 1980 todos tuvimos que decir adiós a John, paz y amor John. Le pido a todas las estaciones de radio musicales del mundo que toquen ‘Strawberry Fields Forever'”.

Tuesday, 8 December 1980 we all had to say goodbye to John peace and love John. I’m asking Every music radio station in the world sometime today play Strawberry Fields Forever. Peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🎼💝☮️ pic.twitter.com/dAEgekrvmW

La cuenta de George Harrison también publicó algo referente a John Lennon. Simplemente una fotografía que el propio George tomó junto a un fragmento de “All Those Years Ago”, la rola que el ‘Beatle callado’ compuso en homenaje a su viejo colega y amigo, y en la que también participaron McCartney y Starr, fueron más que suficientes para conmovernos por completo.

You were the one who had made it so clear

All those years ago

You point the way to the truth when you say

All you need is love

You were the one who imagined it all

All those years ago

Photo by George. pic.twitter.com/eQl1udMh5G

— George Harrison (@GeorgeHarrison) December 8, 2020