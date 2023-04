Seguramente nos vamos a tardar mucho tiempo en olvidar el gran cierre que nos regaló Fred again.. en AXE Ceremonia 2023.

El músico de electrónica terminó su espectacular presentación en AXE Ceremonia 2023 con Delilah (Pull Me Out Of This) y Billie (Loving arms), dos canciones que representan muy bien el mayor atractivo del artista: su capacidad para realizar canciones sumamente bailables y a la vez melodías para tristear bien a gusto.

Un show para el recuerdo en AXE Ceremonia: ¿qué tan alto llegará Fred again..?

Los asistentes se entregaron en todo momento a Fred again.. y descubrimos en carne propia porque es considerado como el músico de electrónica emergente más importante de la actualidad.

Hace un año su presentación en Boiler Room lo lanzó al mainstream. Sin embargo, su concierto como cabeza de cartel es una experiencia que va mucho más allá de lo que habíamos visto en aquella sesión.

Fred again.. en AXE Ceremonia | Foto: Especial

El público coreó varias de sus melodías más reconocidas y se entregó de principio a fin de una forma muy similar a como vivimos Underworld en 2017.

La enorme recepción de temas como Danielle (Smile on my face) y Bleu (Better with time) nos hizo pensar que de verdad estamos ante un músico con un filo pop tan fino que próximamente podría convertirse en el máximo referente del género, no sólo de la electrónica, sino también del pop en general.

Los visuales estuvieron a tono con sus ya icónicas portadas y por momentos enfocaban a los asistentes. Cabe señalar que todas y todos parecían estar en uno de los mejores momentos de su vida.

¿Te lanzas mañana al AXE Ceremonia? Este es el precio de las chelas y la comida

Una última reflexión de Fred again.. en AXE Ceremonia

El tema Berwyn (All that I got is you) repite constantemente la frase “this is not the end of the world”. Escrita al término de la pandemia, la canción nos recuerda que luego de vivir varios años caóticos, hemos sobrevivido y tenemos que valorar nuestra vida: “this is an invitation to dance”.

Fred again.. en AXE Ceremonia | Foto: Especial

Esta noche las miles de personas que nos encontrábamos en el Parque Bicentenario celebramos la música, la vida, la diversidad y nos unimos al coro de “my baby, then you put your loving arms around me”.

¿El mejor cierre en la historia del festival? Probablemente.

Te dejamos la página oficial de AXE Ceremonia para que no pierdas detalle de nada.