Lo que necesitas saber: BABYMETAL Una co

BABYMETAL se ha vuelto uno de los actos de rock/metal japoneses más seguidos en todo el mundo. Así que no es raro que anden armando colaboraciones durísimas como la que nos acaban de mostrar junto a Tom Morello.

El trío y el guitarrista de Rage Against The Machine lanzaron el tema “Metal!!”, que llega luego del lanzamiento del reciente disco del grupo japonés. Y si les gustan las rolas ponchadas con riffs potentes, esta mera no se la pueden perder.

Tom Morello buscaba una nueva canción junto a BABYMETAL. Foto: vía Facebook.

BABYMETAL y Tom Morello nos traen un temazo pesado con “Metal!!”

Hay que decirlo: BABYMETAL se encuentra en un momento de ‘renacimiento’. Recordamos que apenas se unió a la banda la integrante Momoko Okazaki, conocida como Momometal, con quien inician una nueva etapa.

Momometal llegó al grupo luego de que lanzaran el disco The Other One en marzo de este 2023. Y sí, aunque en teoría seguirían en esta era, la banda nos trae esta nueva canción más allá de ese álbum bajo el título “Metal!!”, que armaron junto al mero mero Tom Morello (hasta verso sin esfuerzo nos salió).

Momometal se acaba de unir a BABYMETAL y esta es la primera canción que lanzan en esta nueva etapa. Foto: Captura de YouTube.

Esta rola se caracteriza por el clásico estilo metalero de la banda japonesa, combinado con unos toques de j-rap que la distinguen de los lanzamiento previos. Y claro, el tema se pone más frenético a través del clásico estilo de guitarra de Tom Morello, que encaja bastante bien en el ensamble musical.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Tom Morello menciona que estuvo buscando durante mucho tiempo una colaboración con BABYMETAL. Y por fin se le hizo.

“Soy un gran admirador de BABYMETAL, una banda que es poderosa y sorprende constantemente con vertiginosos giros y vueltas musicales”, dijo el guitarrista de RATM en el comunicado del anuncio. Pasen a calar este temazo por acá, para que vean qué onda.

