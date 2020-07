¡Para celebrar ‘Back In Black’! Vean este video inédito de “You Shook Me All Night Long” de 1981

El tiempo podrá pasar volando, pero lo bueno es que el rock vivirá para siempre. El aclamado y sobre todo amado disco Back In Black está por cumplir 40 años de existencia y si hay un disco que debe celebrarse es ese. Para darle con todo a la fiesta, AC/DC nos acaba de compartir un video inédito de “You Shook Me All Night Long” de 1981. Para que se den una idea, Brian Johnson aún no usaba sus clásicas boinas.

Fue el 25 de julio de 1980 cuando el segundo disco más vendido en toda la historia se lanzó. Un disco de mucho rock, mucha energía y también mucho luto. 5 meses antes de meterse al estudio y empezar a grabar Back In Black con Brian Johnson, el querido líder y vocalista de AC/DC, Bon Scott falleció dejando un gran vacío en la banda.

“You Shook Me All Night Long” fue el primer sencillo del disco seguido por “Hells Bells”, “Back In Black” y la nunca equivocada

¡Celebraciones de Back In Black!

Este gran video de “You Shook Me All Night Long” llega después de que lanzaran la primera entrega del concierto que dieron en el Nippon Seinenkan de Tokio en febrero de 1981. “What Do You Do for Money Honey” fue la primera canción que llegó en esta celebración justo después del anuncio de una serie documental semanal sobre la creación de Back In Black.

The Story of Back In Black, nombre de la serie documental, hace un recorrido a detalle del proceso creativo de los hermanos Angus y Malcom Young, Brian Johnson, Cliff Williams y Phil Rudd en 1980.

La primera entrega se centró en “You Shook Me All Night Long” y presentó entrevistas pasadas con los miembros de la banda, quienes detallaron el proceso creativo detrás de la canción. AC/DC ya compartió también la segunda entrega que profundizó en la creación de “Hells Bells”. Vean aquí esta joya del pasado: