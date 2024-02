Lo que necesitas saber: Backstreet Boys regresó a México para presentarse en la Feria de León 2024. Están por cumplirse 23 años de su primera presentación en México

¡Guanajuato tuvo visita de lujo! Nada menos que los Backstreet Boys se presentaron en la Feria de León este sábado 3 de febrero, dejando a su paso emoción, risas, llanto, videos y hasta algunos memes.

Por acá nos dimos a la tarea de recopilar algunos de los videos y reacciones que más nos gustaron tras la presentación de Nick, Kevin, AJ, Brian y Howie en la Feria de León. ¿Nos acompañas a verlos?

Backstreet Boys en la Feria de León / Foto: @FeriaDeLeon

Los Backstreet Boys fueron la sensación en la Feria de León 2024

Ya lo habíamos dicho por acá, pero es imposible no reiterarlo. La Feria de León nos sorprendió gratamente este 2024 con la espectacular cartelera que prometieron. Además de los Backstreet Boys, ya tuvimos la fortuna de ver a Kings of Leon y a Ellie Goulding, por poner sólo un par de ejemplos.

Por supuesto más allá de su talento sobre el escenario, en el Foro Mazda se respiró mucha nostalgia. Los Backstreet Boys ya no son precisamente unos “chicos”, y la mayoría de quienes disfrutaron de su presentación en la Feria de León recordaron cuando los vieron en vivo por primera vez hace ya un par de décadas.

Backstreet Boys en la Feria de León / Foto: @FeriaDeLeon

Y es que basta recordar que su primer concierto en México fue en el ya muy lejano 2001, para entender por qué tanta nostalgia por una época que no volverá más.

Hubo largas filas para ingresar a su concierto en León y mucha banda tuvo que acampar, pero quienes lo hicieron, comentaron que valió la pena hacerlo.

Rolas como Everybody, Larger Than Life, Don’t Go Breaking My Heart, I Want It That Way, That’s the Way I Like It, We’ve Got It Going On, All I Have to Give, I’ll never break your heart, Don’t Wanna Lose You Now, Show Me the Meaning of Being Lonely y Shape of my Heart, fueron parte del repertorio que la Boy band se rifó en la Feria de León, portando en algunas canciones la camiseta de La Fiera, por cierto (el equipo de futbol de León, para quienes no sean pamboleros).

Backstreet Boys en la Feria de León / Foto: @FeriaDeLeon

Los videos, reacciones y algunos memes de los Backstreet Boys en la Feria de León

Lo sabemos, imposible que unos videos logren transmitir la emoción que vivieron quienes pudieron lanzarse al Foro Mazda en Guanajuato, pero todos quienes no pudimos ir, valoramos que haya material para al menos disfrutar un poco de su concierto, ¿no?

Acá te dejamos lo mejor que nos dejó la visita de los Backstreet Boys a la Feria de León… entre videos, reacciones emotivas y unos que otro meme.

#León | Así fue la llegada de los Backstreet Boys a León para su presentación en el Foro Mazda de la Feria de León. pic.twitter.com/sdJdm3ogsO February 3, 2024

23 días invirtiendo tiempo (chamba) para esperar esta noche, y valió cada maldito segundo. Literal, me pagaron por ver a los Backstreet Boys ?? pic.twitter.com/Z95CgewPca — Falcón (@crap_bag19) February 4, 2024

?LOS BACKSTREET BOYS SON FIERAS



Los Backstreet Boys se robaron el corazón de los leoneses al salir con las playeras dls equipo León en un show que muchos recordarán al reunir a más de 20 mil personas en el #foromazda de la @feriadeleon #feriadeleon #leongto #backstreetboys pic.twitter.com/mdwKzpl77c — Contrapuntonews (@Contrapuntonews) February 4, 2024

Backstreet boys in live ? pic.twitter.com/IlRRpTTO50 — س (@nzt_9) January 27, 2024

A salir yo te invité

Me dijiste que jamás

Volverías amar



Él te hizo daño y también te engañó

Pero deja mostrarte

Que ese no soy yo ✨❤️‍?@backstreetboys pic.twitter.com/YDDR2YY3Gd — Leo Mtz ?? (@leomtzrmz5) February 4, 2024

¿Se acuerdan cuando les dije que este año iba a improvisar? Pues hoy por mi hermano conseguí pulsera para los Backstreet boys. Momento histórico y surreal de León. pic.twitter.com/iKSXKMzgdz — Cynthia Alcalá (@alcalaCyn) February 4, 2024

Se logro vimos a Backstreet boys! No con pulsera pero si en zona fest. Cante, me emocione, me derreti y sali feliz y contenta #KTBSPA pic.twitter.com/hLuxOUo3ps — Laura Sanchez G (@pekelau) February 4, 2024

He llegado a mi humilde casa con la "vejez respirandome en el cuello Marce", agotada y con dolor de espalda por estar acampando y formándome… Pero señores, mi yo adolescente milenial viendo en su rancho a sus Backstreet Boys… pic.twitter.com/7VD2Bj7q18 — Albita ⚽????☕ (@AGYSS04) February 4, 2024

Jamás, jamás, jamás voy a superarlo. Mi niña interior está feliz porque por fin vio a los Backstreet Boys en concierto. pic.twitter.com/fev6lRWMct — Mayhem (@AbbieHeGo) February 4, 2024

Yo cuando vea a los Backstreet Boys en vivo en la feria de León. ? pic.twitter.com/cutFzPR1E9 — Borrachito ? (@B0RRACHIT0) January 31, 2024

Mentalmente estoy en león esperando a ver a los Backstreet Boys… pic.twitter.com/mdQXtxaulH — * ? ? ℕ ? * ? (@RemigioMons) February 4, 2024

Nunca superaré a los Backstreet boys…. Nuncaaaaaaa !!!! pic.twitter.com/aLXJprbAoM — Miros ? (@Lalunarosa99) February 4, 2024

Te puede interesar