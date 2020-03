Este viernes 13 de marzo se anunció que la edición de 2020 del Vive Latino o Festival Iberoamericano de Cultura Musical, no se cancelaría frente a la propagación y evolución del coronavirus (Covid-19) en México y el mundo. Ante la situación, algunas bandas y artistas decidieron cancelar su presentación para este Vive Latino.

En una publicación en las redes sociales del festival, dijeron que las cancelaciones se han dado por complicaciones en los viajes. “No podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países“, se lee en tuit publicado este viernes 13, un día antes de que arranque el festival.

Esta es la lista de bandas que han anunciado, desde el festival, que cancelan su presentación en el Vive Latino 2020:

All Them Witches (sábado)

Ambar Lucid (domingo)

Biznaga (domingo)

Enrique Bunbury (tributo a José José)

Fangoria (sábado)

Gustavo Santaolalla (domingo)

Kyary Pamyu Pamyu (domingo)

Portugal The Man (domingo)

Usted Señálemelo (sábado)

Vetusta Morla (sábado)

Black Pumas (domingo)

La primera banda que canceló su presentación con motivo del coronavirus, fue She Wants Revenge, la cual estaba programada para el domingo 15 de marzo de 10:05 a 10:55 pm en la Carpa Doritos. Y es hasta ahora que se dieron a conocer los otros actos que no asistirán.

México se encuentra en el primer escenario de evolución del coronavirus con 18 casos confirmados, todos ellos importados; es decir, que han sido de personas que viajaron al extranjero. Aún no se han dado casos donde el contagio sea aquí. Se pronostica que en 14 días o a partir del 20 de marzo al 30 del mismo mes, se dé el brote y se pase al segundo escenario.