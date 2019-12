La neta es que si Barack Obama fuera ese vecino que tiene la música a todo volumen… ¡No tendríamos ningún problema! Como ya es una excelente costumbre, a final de cada año, el ex presidente de Los Estados Unidos comparte una lista con sus libros, series, películas y canciones favoritas. Las primeras tres ya tienen ganadores y las puedes checar aquí, ahora fue el turno de enseñarle al mundo las rolas que lo hacen mover el bote.

Acompañado de la leyenda: “desde hip-hop hasta country y The Boss, aquí están mis canciones del año. Si estás buscando algo que te haga compañía en un viaje largo o que te ayude a hacer ejercicio, espero que haya una o dos pistas aquí que te funcionen”, Obama compartió la siguiente lista…

¡Vaya chulada! Desde Frank Ocean con “In My Room”, pasando por The National con “Oblivions” y Bruce Springsteen con “Hello Sunshine”, hasta Lil Nas X con “Old Town Road”, (La) Rosalía con, “Con Altura” y por qué no, un poco de reggaetón de Ozuna con “Baila Baila Baila”. Así es, el mismísimo Obama se avienta unas de reggaetón para entrarle a perreo con Michelle y tú te freseas…

¿Qué les pareció esta playlist de Obama? Por si no tenían nada nuevo que poner en su fiesta de año nuevo, aquí hay una buena, bonita y variada. Algunas de estas canciones ya las había compartido en su Summer Playlist de mediados de año. Por aquí se las dejamos si también le quieren dar una escuchada.