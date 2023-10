Dicen por ahí que cuando somos grandes, podemos cumplir los sueños y las cosas que tanto deseábamos de niños. Y si ustedes son fans de las muñecas y el rock, entonces les traemos algo que definitivamente no sabían que necesitaban pero que de plano querrán para la colección, pues Mattel se rifó lanzando una Barbie de Stevie Nicks.

Para nadie es un secreto que la compañía de juguetes lleva un buen rato rindiéndole tributo a algunas leyendas de la música a través de su muñeca más famosa, como el caso de David Bowie. Sin embargo, ahora decidieron homenajear a la cantante de Fleetwood Mac y una de las mejores voces de todos los tiempos a través de una colaboración que sin duda, los dejará con la boca abierta.

Durante el más reciente concierto que Stevie Nicks dio en el Madison Square Garden de Nueva York, aprovechó la oportunidad para anunciar en exclusiva a aquellos que estuvieron en el show que Mattel lanzaría una Barbie inspirada en ella. Pero no solo eso, a través de sus redes sociales, la cantautora escribió unas palabras para dejar muy claro que esto es algo que significa mucho personalmente.

“Cuando la miro, veo a mi yo de 27 años. Todos los recuerdos de salir a un gran escenario con ese traje negro y esas preciosas botas me vienen de golpe, y luego me veo ahora en su cara. Lo que hemos vivido desde 1975, las batallas que hemos librado, las lecciones que hemos aprendido juntas. Yo soy ella y ella es yo. Ella tiene mi corazón”, dijo Stevie sobre el tributo que le están rindiendo con esta Barbie.

My Stevie @Barbie has been with me now for several months. When Mattel came to me asking if I would like to have a Barbie made in the “Rumours” cover style I was very overwhelmed. Of course I questioned “would she look like me? Would she have my spirit? Would she have my heart…”… pic.twitter.com/JQXjF7XSMK