Beabadoobee: Lo-fi noventero y canciones pop para las nuevas generaciones

Encontrar el ensamblaje perfecto entre guitarras y una melódica voz no es sencillo. Resulta que a veces para acompañar nuestros días abrumadores no necesitamos de mucho para dejarnos llevar a través de ondas lo-fi noventeras, la música como acompañante resulta más confortable cuando queremos algo suave que parezca que nos habla al oído.

¿Qué pasa cuando no quieres saber nada?, ¿cuando todo te resulta monótono y abrumador? son cuestionamientos que aparecen en nuestras vidas casi a diario, es por eso que es recomendable a veces bajar los decibeles y también musicalmente sentirnos arropados por algo que simplemente nos comprenda y nos acompañe. En ese caso te recomendamos a Beabadoobee, una dulce acompañante para tus días abrumadores.

¿Quién es Beabadoobee y por qué debemos ponerle atención?

Nacida en Filipinas y criada en Londres, Beatrice Kristi comenzó a grabar música como Beabadoobee desde el año 2017. Mientras crecía, Kristi asistió a una escuela católica para niñas, donde al ser la única estudiante filipina le fue muy difícil encajar. En entrevista con Rolling Stone, la cantante mencionó que en esos años se sentía “realmente confundida sobre qué ponerme, me sentía muy incómoda con quién era”.

Con solo 20 años, Beabadoobee ha construido una enorme y sólida fan base centrada en la Generación Z, con su producción impecable de canciones pop confesionales y estética DIY, una que además se ha convertido en algo muy popular entre las generaciones actuales, quienes disfrutan y se inspiran de los que pueden hacer cosas musicales por sí mismos.

Ha sido telonera de artistas como The 1975

En su breve carrera, sus canciones han acumulado millones de reproducciones, entre sus propias grabaciones autoeditadas y otros tres EP ‘s (Patched Up, Loveworm y Space Cadet) bajo el sello discográfico independiente Dirty Hit. Ha llamado fuertemente la atención de grandes medios de la industria como BBC Radio, Rolling Stone, Vogue, Dazed, Noisey, NME, entre otros. Además, recientemente Bea fue nominada para los premios Brits Rising Star, que premia a los artistas emergentes del 2020.

Como dato, su álbum debut titulado ‘Fake It Flowers’, se lanzará el próximo 16 de octubre, así que en pocos días tendremos el gusto de disfrutar un material de estudio de larga duración de Beabadoobee, quien por cierto ya ha sido el acto de apertura de grandes artistas como Clairo o The 1975, banda de la que fue telonera en la famosa The O2 Arena.

La música la salvó de la depresión

Hace algunos años Bea no la pasaba muy bien en su escuela, por lo que su papá notó que se estaba deprimiendo y decidió comprarle una guitarra de segunda mano. Hace tres años, Beabadoobee subió una canción de amor pensada como un hobby, y poderla compartir con sus amigos llamada “Coffee” a YouTube. Donde cabe destacar que la mayoría de los oyentes no sabían que era la primera canción que había escrito.

Para su sorpresa su primera pista, “Coffee”, reunió cientos de miles de transmisiones en cuestión de días, explotando rápidamente su talento. De la noche a la mañana, al parecer, Kristi tenía fans que querían escucharla más, atrayendo la atención de propios y extraños por lo que pronto tuvo un contrato discográfico con Dirty Hit.

¿A qué suena su música?

En su EP Loveworm, lanzado el año pasado, Beabadoobee experimentó más con su sonido inspirado en los noventa, basado en la neblina de reverberación de My Bloody Valentine y Sonic Youth, así como en la composición perceptiva de actos como Life Without Buildings y Elliott Smith, del cual es sumamente aficionada.

Para cuando lanzó su EP ‘Space Cadet’, en octubre del año pasado, la cantante realizó una gira como telonera de Clairo, con lo que asumió completamente el papel de portadora de la antorcha de la escena alternativa, sonando como esa amalgama perfecta entre lo comercialmente conocido y entre lo que todavía no lo era. Se inspiró para ese EP en su propia naturaleza introvertida, además de tomar como inspiración a bandas como Smashing Pumpkins y Silversun Pickups.

Con el tiempo, Bea encontró consuelo y amistad a través de la música, que finalmente se convirtió en su camino hacia la autoaceptación. En su primer par de EP’s siguió la misma fórmula ganadora que “Coffee” y su otro éxito viral, una versión de “The Moon Song”, de Karen O.

Proceso creativo de Beabadoobee

Por lo general, Beabadoobee se inspira escribiendo canciones en su dormitorio, algo que ha hecho estando incluso en aislamiento.

En entrevista para Rolling Stone, mencionó: “Tuve una sequía de escritura realmente mala, y la cuarentena lo hace más difícil, porque no hay nada más que hacer”. Además, la artista afirmó encontrar una influencia temprana que fue muy clave, la cual vino después de ver Juno, en el 2007, y como parte de en una clase de educación religiosa,

Bea apreció de gran manera la película y su soundtrack, donde participan bandas como Cat Power, Belle and Sebastian, Kimya Dawson, entre otros. Algo que de alguna la llevaron a pasar su tiempo con una cuenta de Instagram activa, publicando selfies en el espejo, su cabello recientemente decolorado y su colección de suéteres de gran tamaño.

Por: Salvador Medina