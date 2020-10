Beastie Boys le dan permiso a Joe Biden para usar “Sabotage” en un spot de campaña

Para nadie es un secreto que recientemente la industria musical está enojada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por usar sus canciones sin permiso en su campaña para las elecciones del próximo 2 de noviembre. Durante los últimos meses, varios artistas grandes han demostrado su descontento con esto, pero parece que no todos están en contra Joe Biden, como los Beastie Boys.

A lo largo de su carrera, Adam Yauch, Michael Diamond y Adam Horovitz –mejor conocidos como MCA, Mike D y Ad-Rock– apoyaron distintos movimientos políticos. Quizá el más conocido de todos fue cuando a mediados de los 90 organizaron un festival para la liberación del Tíbet, con un montón de bandas importantes de la época tocando por una buena causa, pero en esta ocasión decidieron ceder tantito y ‘echarle la mano’ al candidato demócrata’.

Los Beastie Boys se suman a una campaña para salvar locales

De acuerdo con Variety, por primera vez en su historia los miembros restantes de los Beastie Boys le dieron permiso a Joe Biden para usar su hitazo, “Sabotage” en un spot político. El comercial en cuestión se trata de una iniciativa para visibiilizar los estragos del coronavirus en la industria de la música en vivo, centrándose en los daños colaterales del histórico venue The Blind Pig, ubicado en la ciudad de Ann Harbor en Michigan.

Para que se de una idea de la importancia de este lugar, abrió sus puertas en 1971 y en su escenario han tocado toda clases de músicos, como Joan Baez, Bo Diddley, R.E.M., Sonic Youth, Soundgarden, The Smashing Pumpkins, Pearl Jam y Nirvana –quienes incluso dijeron en una entrevista para MTV que era su lugar favorito para dar conciertos–. Es por eso que para muchos artistas de todo Estados Unidos, es importante salvar el local.

Las medidas de Donald Trump no están apoyando a los venues de música

“Durante 50 años, el Blind Pig ha estado abierto y lleno de gente, pero ahora mismo, es una habitación vacía. Esta es la realidad de la respuesta ante el COVID de Trump. Esta es la economía de Donald Trump: No hay ningún plan y no sabes cómo seguir adelante. Me hace enojar mucho. Mi única esperanza para mi familia y para este negocio y mi comunidad es que Joe Biden gane estas elecciones”, explica Joe Malcoun, copropietario de lugar en el spot.

Justo a los 40 segundos y después de escuchar “Where Is My Mind?” de los Pixies, aparecen los Beastie Boys con “Sabotage” para darle un poco de actitud a Joe Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris. Según lo que dijo un representante del candidato demócrata a Variety, Ad-Rock y Mike D estuvieron de acuerdo en que usaran el primer sencillo de I’ll Communication “por la importancia de la elección y del mensaje”.

Si bien no es la primera vez que la banda permite que usen esta canción en un comercial, sí es la ocasión en que suena con fines políticos, todo esto mientras un montón de músicos le siguen recordando a Trump que no quieren que sus canciones suenen durante su campaña a las elecciones cof cof Phil Collins y John Fogerty . Pero basta de hablar, chequen a continuación el spot del que hablamos, que se estrenó durante el juego Steelers vs Browns.