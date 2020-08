¡Todo un viaje espacial! Beck se junta con la NASA y lanza el álbum visual de ‘Hyperspace’

La intriga y las ganas de explorar el espacio nunca han sido ajenas al ser humano. Desde los mismos inicios del hombre hemos visto hacia arriba y soñado con entender el cielo estrellado. El espacio es algo que ha causado tanta fascinación en hombre, que se ha estudiado durante milenios y explorado desde 1957. Ahora, en medio de una pandemia y encerrados entre cuatro paredes, la inmensidad del espacio es más atractiva que nunca, y Beck piensa lo mismo.

Volteando a ver a la inmensidad del cosmos, Beck acaba de lanzar un nuevo álbum visual de su último disco de estudio, y número catorce de su carrera, Hyperspace. En esta nueva joya, el güero favorito de Los Ángeles se juntó nada más y nada menos que con la NASA para entregarnos un proyecto completamente hiperespacial.

¿De qué se trata la colaboración de Beck y la NASA?

Hyperspace: A.I. Exploration, nombre que lleva este nuevo proyecto de Beck, es una experiencia visual que utiliza imágenes de las misiones de la NASA, inteligencia artificial y música de su último disco.

Los hiperespacios que podemos disfrutar fueron diseñados por A.I. arquitectos y directores OSK, quienes se preguntaron “¿Cómo imaginaría la inteligencia artificial nuestro universo?”. Para encontrar la respuesta, OSK creó un Inteligencia Artificial utilizando visión por computadora, aprendizaje automático y redes neuronales generativas adversas para aprender de los vastos archivos de la NASA.

Después de entrenar con cientos de miles de imágenes, videos y puntos de datos de las investigaciones y misiones de exploración espacial de la NASA, Hyperspace A.I. comenzó a crear sus propias visiones de nuestro universo para fusionarlos con el proyecto de Beck.

El álbum visual resultante fusiona ciencia y arte, llevándonos en un viaje a través del espacio, el tiempo y más allá, todo con la música de otro mundo de Beck Hyperspace. Las expediciones y los datos reales de la NASA se transforman en nuevos universos vívidos “imaginados” por un nuevo tipo emergente de inteligencia creativa.

Los fanáticos podrán disfrutar de la nueva experiencia de I.A. Hiperespacial de la NASA a través del canal oficial de YouTube de Beck y un nuevo sitio web que acaba de lanzarse hoy.

Tan pronto como el sitio web entre en funcionamiento, se transformará por completo en un sitio interactivo donde los visitantes pueden navegar por nuestro sistema solar, galaxia y más allá en una experiencia de visualización de videos. Aquí les dejamos todo este maravilloso proyecto de Beck y la NASA. ¡Disfruten!

Hyperspace: A.I. Exploration:

01 Hyperlife | Landsat 8, International Space Station

02 Uneventful Days | Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), Apollo 12

03 Saw Lightning | Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Curiosity Rover, Viking 1 Orbiter

04 Die Waiting | Solar Dynamics Observatory (SDO)

05 Chemical | Cassini-Huygens

06 See Through | Juno

07 Hyperspace | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)

08 Stratosphere | Spitzer Space Telescope

09 Dark Places | Hubble Space Telescope (HST)

10 Star | Hubble Space Telescope (HST), Swift, Fermi Gamma-Ray Space Telescope

11 Everlasting Nothing | Hubble Space Telescope (HST)