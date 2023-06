Para que se la vayan aprendiendo: “Bending Hectic” es la nueva canción de The Smile, banda de Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner que se presentará en el Auditorio Nacional este 21 y 22 de junio… así que seguro sonará.

Esta mañana amanecimos con una “nueva canción” de The Smile. La canción “Bending Hectic”, la cual tiene una duración de sólo ocho minutos. Y decimos “sólo”, porque nada más escúchenla y seguro van a quedar con ganas de más.

La nueva canción de The Smile ya puede escucharse en todas las plataformas, pero si la checan en YouTube, podrán gozar del video que lo acompaña, el cual corre a cargo de Sabrina Nichols y un viejo conocido de todo lo que visualmente tiene que ver con Radiohead y The Smile: Stanley Donwood.

No es la primera vez que puede escucharse “Bending Hectic”. En 2022, cuando el trio lanzó un álbum en vivo The Smile At Montreux Festival, dejó un video que sólo pudo ser visto por 48 horas… ahí, en esa grabación, se dio a conocer por primera vez esta nueva canción.

Pero bueno, obviamente no es lo mismo escuchar una grabación en vivo (con todo y lo poderosa que resultó ser) a poder apreciarla en su versión de estudio… y de verdad que “Bending Hectic” debe apreciarse con audífonos y a todo volumen (sobre todo por ahí del minuto 5:31).

Producida por Sam Petts-Davies y con la participación de la Orquesta Contemporánea de Londres, “Bending Hectic” es una canción que eriza la piel desde los primeros segundos. Una experiencia que sólo va in crescendo y que seguro será uno de los momentazos cuando The Smile la interprete en el Auditorio Nacional.

The Smile. Foto: Cortesía

The Smile en México

Sólo era cuestión de tiempo para que, luego de publicar su aclamado primer álbum de estudio, A Light for Attracting Attention, The Smile visitara México. Afortunadamente no se tuvo que esperar mucho.

The Smile se presentará este 21 y 22 de junio en el Auditorio Nacional. Los boletos para el segundo concierto ya están agotados, mientras que para la primera fecha están a nada de volar.

Previo a su presentación, The Smile tendrá un Pop Up Shop Oficial en VAVAVA (General Prim 12, Centro (esquina con Bucareli), en la Ciudad de México. Esto será hoy, martes 20 de junio y mañana, miércoles 21. Habrá mercancia oficial de la banda, así como serigrafías. Todo bajo el diseño de Stanley Donwwood y Thom Yorke.