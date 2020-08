Benee lanzó una nueva canción inspirada totalmente en caracoles

Stella Rose Bennett de 20 años, mejor conocida por ser la sensación pop del momento, Benee, logró su primer éxito en el Top 40 de Billboard con el triste y upbeat sencillo “Supalonely”. Ahora, quiere seguir llevando su nombre a todo el mundo y tal vez, escalar algunos lugares en la lista de popularidad con su nueva canción “Snail”.

Rápido, si aún no conoces a Benee, es buen momento de hacerlo. El 2019 marcó su ascenso a la fama con el conocimiento de la ya mencionada “Supalonely”, “Soaked” y “Glitter”. Ese mismo año dominó los New Zealand Music Awards llevándose 4 premios a casa incluido la Mejor Artista Solista y Mejor Artista Pop. Es influenciada por Radiohead y Björk y en su música investiga las tendencias musicales pop teñidas de los años setenta con ritmos disco de baja fidelidad.

“Snail” llega con la misma potencia, hambre y declaración de singularidad que todos sus trabajos anteriores. No sólo nos regala un pop pegadizo, sino también una apuesta por dominar el género. Aquí, la artista neozelandesa incorpora nuevos sonidos, hi hats hip-hoperos y sintetizadores que no había usando antes. Demostrando que a pesar de tener un éxito mundial este mismo año, no piensa reciclar la fórmula y busca siempre ir hacia adelante.

También puedes leer: ¿QUIÉN ES BENEE Y POR QUÉ ESTÁ CONQUISTANDO AL MUNDO CON SU MÚSICA?

“Cuando estaba en cuarentena, me fascinaron los caracoles. Realmente no había mucho que hacer, así que pasaba mucho tiempo afuera mirando caracoles y pensaba en cómo están haciendo sus propias pequeñas cosas y son todos libres”, dijo Benee en un comunicado. “Simplemente jugué con la idea de ser como un caracol y cómo salgo bajo la lluvia. Estar atrapado en el interior debido a COVID-19, es una especie de canción de bloqueo”.

El optimismo, como sello de Benee y que tanto hace falta estos días, no estamos seguros de dónde viene. Tal vez es porque Neva Zelanda es de los países que mejor han manejado la pandemia y su idea de cuarentena es bastante buena, o simplemente porque ella así ve la vida. Por lo que le conocemos, seguramente es la segunda. Pueden escuchar aquí su tercer sencillo del año después de su colaboración con Kenny Beats y Bakar del mes pasado, “Night Garden”.

Para que conozcan a fondo a Benee, les dejamos una entrevista en la que nos platica un poco de todo. Orígenes, influencias, sonido, cuarentena y un poco más. Disfruten.