¿Por qué Beyoncé y Jay-Z han sido criticados por los fans de Tina Turner?

El pasado 24 de mayo se dio a conocer la muerte de Tina Turner, la llamada ‘Reina del Rock N’ Roll’ que partió a la edad de 83 años en su casa en Küsnacht, Suiza, al parecer por causas naturales y después de padecer cáncer intestinal y una enfermedad renal desde hace ya un tiempo.

La partida de Tina Turner impactó a muchos fans de la música, pues significó la pérdida de una de las cantantes más grandes de todos los tiempos que con su talento y perseverancia supo cómo anteponerse y triunfar ante cuestiones como el racismo y el machismo.

Tina Turner falleció a los 83 años. Foto: Getty.

Tina Turner murió este 2023 a los 83 años

Con el repaso de su vida, fue inevitable recordar el abuso que Tina Turner vivió desde que era pequeña, pues la artista oriunda de Tennessee (y quien nació bajo el nombre de Anna Mae Bullock) tuvo un padre violento y una madre ausente.

Este patrón la siguió hasta los años 60 cuando se relacionó y casó con Ike Turner, líder de Kings of the Rhythm, una banda que Tina conoció a mediados de los años 50 y en donde ella comenzó su carrera como cantante de manera más formal.

Ike Turner y Tina Turner. Foto: Getty

Los fans no evitaron recordar su tormentosa relación con Ike Turner

Tina e Ike Turner se casaron en 1962 y se divorciaron en 1978 después de años de abusos y violencia, tanto psicológicos como físicos, por parte del músico que era adicto a la cocaína y quien dio a Tina varias de sus memorias más tristes.

Si bien Ike Turner nunca admitió haber golpeado a la cantante, sí declaró públicamente que la cacheteó e incluso la llevó a tener un intento de suicidio. Sin embargo, la cantante siempre sostuvo los abusos por parte de su exesposo que relató en su libro ‘Yo, Tina’.

Portada del libro ‘Yo, Tina’, de Tina Turner. Foto: Especial

La cual también se retrató en la película ‘What’s Love Got To Do With It’

Ese libro de memorias fue con el que el director Brian Gibson se basó para hacer la película ‘What’s Love Got To Do With It‘, donde se retrató el incidente con un pastel que Tina tuvo con Iker cuando, al comer en un restaurante, fans comenzaron a pedirle autógrafos a ella y no a él.

Tal cual muestra la escena de la cinta protagonizada por Angela Bassett (Tina Turner) y Laurence Fishburne (Ike Turner), el músico se sintió celoso y en uno de sus abusos pasivo-agresivos, quiso obligar a la cantante a comer un pedazo de pastel.

Beyoncé y Jay-Z lanzaron una canción donde nombran a Tina Turner y el incidente con el pastel

Dicho suceso fue muy humillante para Tina Turner, pero muchos años después también sirvió de “inspiración” para artistas como Beyoncé y Jay-Z, quienes han sido señalados de burlarse de lo ocurrido a través de su canción “Drunk In Love”, lanzada en el año 2013.

En dicha rola, Jay-Z canta: “Golpea la caja como Mike en el ’97, muerdo. Soy Ike Turner, aparece bebé, no, no juego. Cariño, no, no juego, ahora cómete el pastel, Anna Mae. Dije que te comas el pastel, Anna Mae”, en referencia al nombre real de Tina Turner y lo ocurrido con Ike.

“Drunk In Love” es la canción que ha involucrado a Beyoncé en la polémica

Por supuesto los fans de Tina Turner le recordaron eso a Beyoncé, pues el pasado 24 de mayo la cantante compartió un mensaje en su página web oficial para agradecer a Tina Turner por su inspiración.

“Mi amada reina. Te amo infinitamente. Estoy muy agradecida por tu inspiración y todas las formas en que ha allanado el camino. Eres fuerza y ​​resiliencia. Eres el epítome del poder y la pasión”, escribió Beyoncé con una foto de ambas en los premios Grammy 2008.

Tina Turner y Beyoncé en los premios Grammy 2008. Foto: Getty Images

Pues consideran que Queen B y Jay-Z fueron irrespetuosos con Tina Turner

“Todos somos muy afortunados de haber sido testigos de su bondad y hermoso espíritu que permanecerá para siempre”, escribió la cantante al agradecer a Tina Turner. Algo que los fans de la fallecida artista han tomado como algo más hipócrita que emotivo.

“¿Qué hay de “Drunk In Love”? ¿Cambiarías la letra?… ¿cómo puedes decir que Tina Turner es tu reina e inspiración cuando tú y tu esposo hicieron algo como esto?”, dice uno de los comentarios en Instagram donde reclaman a Beyoncé se disculpe.

Algunos comentarios en las fotos de Beyoncé le piden que pida disculpas a Tina Turner. Foto: Getty Images

“Cuando grabaste esta canción en el pasado sabías que Tina Turner fue víctima de abuso, guerrera y sobreviviente. Sabías que esta sentencia es una sentencia real”, dice el comentario en cuestión.

“Tú y Jay-Z sabían de esto, pero no les importó. Solo piensa que lo que te importa es el dinero”, se lee en dicho mensaje. Uno de los muchos similares que Beyoncé ha recibido en los últimos dos días y después de la muerte de Tina Turner.

Hasta el momento ni Beyoncé ni Jay-Z han comentado algo al respecto. Foto: Getty Images

Hasta el momento, ni Beyoncé ni Jay-Z han opinado nada al respecto ni se sabe si cambiarán la letra de “Drunk In Love” después del fallecimiento de Tina Turner. ¿Ustedes qué opinan al respecto?