Bill Rieflin, mejor conocido por ser el baterista de Ministry, King Crimson y R.E.M., murió a los 59 años después de una batalla contra el cáncer, según amigos y publicaciones en redes sociales de varios artistas con los que tocó. Reiflin es conocido y admirado por ser un baterista notablemente versátil cuyo trabajo en los últimos 30 años abarcó también bandas como Swans y Nine Inch Nails.

Un hilo bastante extraño y común a lo largo de su carrera, fue el hecho de que rara vez se unió a alguna de las bandas con las que trabajó, más bien estuvo tocando en varias bandas que con su singular manera de tocar, siempre dejó una huella muy importante en ellas. Rieflin también tocaba frecuentemente con bandas que incluían otros bateristas como por ejemplo su última banda King Crimson, que a veces presentaba hasta tres.

Rieflin nació en 1960 en Seattle, Washington. Comenzó en la música a finales de los años 70 con bandas locales como The Telepaths, Tupperwares y The Blackouts. Pero fue hasta que Al Jourgensen, fundador y líder de la banda de metal industrial Ministry, lo invitó a unirse a él que su carrera despegó; Aunque nunca fue miembro oficial, dejó una marca indeleble en la identidad del grupo.

So sorry to hear of Bill Rieflin passing away. A straight up person and excellent musician. — Krist Novoselić (@KristNovoselic) March 24, 2020

Rieflin siempre fue mejor conocido como baterista, pero en realidad era un multiinstrumentista que tocaba el piano, la guitarra y el bajo. Como artista solista Bill también se rifó y lanzó grabaciones en solitario como Birth of a Giant en 1999. Por poner un ejemplo de su versatilidad como músico, con el grupo KMFDM, tocó la batería, el teclado, el bajo y hasta cantó.

Desde 2003 y hasta que se separaron en 2011, Rieflin tocó regularmente con R.E.M, dando algunos de los mejores años que vio la banda de Georgia. Y desde el año 2013 había estado tocado en la banda de Cripson, King Crimson, así como también en Humans con la esposa de Fripp, Toyah Willcox.

Sus compañeros en Seattle y el mundo, han llorado públicamente su fallecimiento; Krist Novoselic de Nirvana dijo que era “una persona directa y un excelente músico”, mientras que Dave Depper de Death Cab for Cutie lo recordaba como “uno de los humanos más sabios, amables, divertidos, gruñones y talentosos que jamás haya adornado la tierra”.

One of the wisest, kindest, funniest, grumpiest, most talented humans that has ever graced the earth has left us. Member of REM, King Crimson, and countless other projects, Bill Rieflin introduced me to so many new ways of thinking, both through his art and his friendship. pic.twitter.com/4jDp0u0fz1 — Dave Depper (@davedepper) March 24, 2020

Our dear wonderful Bill Rieflin flew from this world today. Much loved HUMAN and member of King Crimson. Family by his side. Forever in our hearts. #billrieflin pic.twitter.com/Z4FkM74X1X — Toyah Willcox (@toyahofficial) March 24, 2020