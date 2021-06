Billie Eilish arma una pijamada intensa en el video de “Lost Cause”

El año no ha sido tan malo, al menos del lado musical. Luego del paro de la industria –más a fuerza que por gusto– gracias a la pandemia, las cosas poco a poco están volviendo a la normalidad, pues muchos artistas andando reagendando las fechas que quedaron pendientes por el coronavirus. Pero hay otros que regresarán a las giras con todo y material recién salido del horno, como el caso de Billie Eilish que este 2021 lanzará un nuevo álbum de estudio.

Luego del éxito que obtuvo gracias a su disco debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y la gira mundial que armó para presentarlo, la cantante sensación se la pasó todo el 2020 estrenando sencillos emocionantes. Sin embargo, hace unas semanas anunció que después de mucha espera y para todos los fans que lo pedían casi a gritos, por fin presentará su segundo material discográfico, el cual llevará por nombre Happier Than Ever.

Billie Eilish nos presenta “Lost Cause”

De este nuevo álbum ya hemos tenido chance de escuchar varias rolas, como “Therefore I Am”, “my future” y recientemente “Your Power”. Pero ahora y luego de anticiparlo en sus redes sociales, este 2 de junio, Billie Eilish lanza una nueva canción llamada “Lost Cause”, la cual tiene un beat sumamente relajado donde simplemente nos podemos dejar llevar por su voz, mientras ella nos canta sobre una relación amorosa perdida.

Por si esto no fuera suficiente, Billie también estrenó el videoclip de esta rola, el cual fue filmado por ella misma. En él la vemos pasando el rato con algunas amigas en una pijamada de chicas intensa en la que hacen de todo un poco, desde comer chatarra y usar espuma hasta jugar Twister y dardos. Sin duda, con este visual nos demuestra que no solo está en otra etapa de su vida personal, también de su carrera.

No olviden que Happier Than Ever, el nuevo disco de Billie Eilish estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 30 de julio. Y para que la espera por este álbum sea más amena, chequen a continuación el video que la cantante filmó para su nuevo sencillo “Lost Cause”: