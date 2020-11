Billie Eilish estrena el video de una nueva rola llamada “Therefore I Am”

Aunque el coronavirus cambió todos los planes de la industria musical, muchos han encontrado en estos días de encierro la claridad para empezar a planear lo que harán el próximo año. Pero por otro lado, hay artistas que no se pueden quedar con los brazos cruzados esperando a que las cosas vuelvan a la normalidad para lanzar música nueva, y ese es el caso de Billie Eilish, quien a pesar de todo lo que estamos viviendo, sigue componiendo.

El año pasado fue sensacional para la joven estrella, con el lanzamiento de su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Con él logró presentarse en todo el mundo, tocar en los festivales más importantes y sobre todo arrasar con los premios Grammy de este 2020. Pero aunque la pandemia hizo que cancelara la gira que tenía planeada para promocionar este disco –donde incluía a México–, esta talentosa chica de 18 años no ha parado de trabajar.

Billie Eilish no para de trabajar en esta cuarentena

Cuando inició el encierro, Billie Eilish comenzó un podcast junto a su papá, también apareció en las sesiones de Tiny Desk, creó un logo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, está planeando su documental con Apple TV+y hasta lanzó su propio ukelele. Pero también está muy activa en cuanto a la música, pues estrenó el video de la rola que compuso junto a su hermano, FINNEAS, para la nueva cinta de James Bond, No Time To Die.

Y quizá lo más importante de todo esto es que a mediados de julio nos presentó una canción que nació gracias a la cuareterna, “my future”. Sin embargo, pero como esta chica no para, hace algunos días anunció en sus redes sociales que este 12 de noviembre lanzaría un nuevo tema. Lo único que nos adelantó fue la hora en que la estaría disponible en todas las plataforma y hasta el título que llevaría, “Therefore I Am”.

Ahora tiene para nosotros una nueva rola

A diferencia de la canción que lanzó hace unos meses, la cual era una maravillosa balada electrónica, acá Billie Eilish vuelve a ese sonido con el que enloqueció al mundo el año pasado. Con unos sintetizadores y una caja de ritmos –magistralmente programados por FINNEAS–, la estrella pop canta de manera cínica y por más increíble que parezca, logra atraparnos con un coro muy simple pero contundente.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenó un video para esta canción. En él simplemente la vemos cantando la rola en medio de un centro comercial abandonado, y aprovechando que no hay nadie a su alrededor comienza a robar un montón de cosas. Desde pretezels hasta papitas y refresco, Billie arrasa ccon todo lo que está cerca de ella. Una idea bastante simple pero muy bien ejecutada.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y tómense unos minutos para checar el video de “Therefore I Am”, la nueva canción de Billie Eilish a continuación: