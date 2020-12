Se acaba el 2020 y por doquier estamos viendo todo tipo de conteos. Desde las tendencias del año en redes sociales hasta las mejores películas y canciones, el mundo entero está revelando qué es lo que más los marcó a lo largo de los últimos 12 meses. Y una personalidad como Billie Eilish no se iba a quedar atrás.

La joven cantante fue una de las artistas que en este año estuvieron haciendo bastante ruido en la industria de la música. Pero esta vez no es ella quien forma parte del conteo, sino que es la encargada de revelar las rolas que más la movieron este 2020 y ahí The Strokes tienen un lugar especial domo sus número uno.

Billie Eilish muestra sus rolitas preferidas del año

Tal vez Billie Eilish sea una de las caras más importantes de la música en la actualidad y que con sus melodías domine a placer las listas de popularidad. Pero con todo ese estatus de superestrella, la cantante también tiene tiempo para recolectar sus rolitas favoritas como muchos de nosotros lo hacemos en la vida cotidiana.

La interprete de “Bad Guy” recientemente reveló un listado con sus canciones favoritas de este turbulento 2020. El top nueve de tracks que la artista eligió lo dio a conocer a la emisora australiana Triple J y vaya que nos sorprendió su extenso gusto musical.

Del número nueve para arriba, encontramos que ella le encantaron las canciones “By Any Means” de Jorja Smith, “To Let A Good Thing Die” de Bruno Major, “Time Flies” de Drake, “Savior Complex” de Phoebe Bridgers y “Are You Even Real?” de James Blake. Y esos son solo algunos de los nombres más conocidos.

Sin embargo, lo que quizá sorprendió a propios y extraños es quien encabezaba su lista de favoritos del año. No era un artista de rap, tampoco uno de R&B o algún exponente de pop contemporáneo. Quienes se llevaron el reconocimiento en el playlist de Billie fueron The Strokes.

The Strokes cautivaron a la reina juvenil del pop

The Strokes lanzaron este año su sexto álbum de estudio bajo el nombre de The New Abnormal, con el que rompieron cuatro años sin sacar material tras el EP Future Present Past de 2016 y siete sin disco de larga duración tras Comedown Machine (2013). Parece que esa larga ausencia hizo eco en Billie Eilish, quien por supuesto disfrutó el disco como muchos de nostros.

La canción favorita del año de la cantante fue “At The Door” del nuevo disco del quinteto neoyorquino pero, según lo que ella dijo a la emisora australiana, pondría todo el álbum entero de la banda en la primera posición. “Ojalá pudiera poner todo este álbum como mi primera opción; ha sido mi álbum favorito en muchos años. Hay algo en The Strokes, no sé qué es. Amo ‘At The Door’, amo las melodías, amo las letras, amo todo sobre la canción. The Strokes me tocó un nervio“.

Sin duda, el regreso de The Strokes fue un rotundo éxito y las grandes figuras de la música pop lo reconocen como tal. Y a ti, ¿qué rolita del último disco de Julian Casablancas y compañía te capturó más?