Lo que necesitas saber: Billie Eilish dijo en una entrevista que le gustaban las mujeres y 100 mil personas decidieron dejar de seguirla en redes sociales.

Sí, en pleno 2023 aún existen personas que hacen drama de cosas que no les afectan en lo más mínimo. Para prueba las 100 mil personas que dejaron de seguir a Billie Eilish en redes sociales luego de que “saliera del clóset” en una entrevista. ¡¿Qué?!

En una nueva entrevista para la edición The Power of Women de Variety, Billie Eilish habló sobre su experiencia como mujer en la industria después de años de que se opinara sobre su cuerpo y su sexualidad, así como su percepción de feminidad.

Billie Eilish habló sobre su sentir como mujer en una reciente entrevista

La cantante de 21 años habló de cómo durante muchos años usó ropa holgada para ocultar su figura, así como la lucha que ha tenido por su apariencia y el nunca sentirse deseada o femenina. “Tengo que convencerme de que soy una chica bonita”, aseguró.

Durante la charla, Billie dijo que los pronombres que prefiere (she/her) a pesar de que nunca se ha sentido femenina, algo que la llevó a sentir que no le agradaba a otras mujeres: “Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas”.

Y dijo que se siente físicamente a las mujeres

Pero lo que llamó la atención de algunas personas en esa entrevista fue que la intérprete de “Bad Guy” dijo que se siente atraída por las mujeres: “Amo mucho [a las mujeres]. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me siento atraída por ellas de verdad”.

Eilish dijo que ha tenido conexiones profundas con varias mujeres en su vida y se siente físicamente atraídas por ellas. “Pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia”, mencionó Billie Eilish en la entrevista donde muchos se quedaron con la duda sobre sus preferencias sexuales.

Billie Eilish creyó que era evidente que es bisexual

Y como aparentemente para la revista Variety aclarar el tema era de mucha importancia, pues durante la alfombra roja de un evento realizado este 2 de diciembre, una reportera le preguntó a Billie Eilish si su intención era “salir del clóset” en la entrevista anterior.

Billie contestó que no y que creyó que era algo obvio para los demás: “Realmente no me di cuenta de que la gente no lo sabía (…) No creo en ello. Me pregunto ¿por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente hablé de eso. Whoops”, dijo.

Aunque “agradeció” a Variety por haberla sacado del clóset

El tema se hizo tendencia en redes sociales ya que muchos se preguntaron si las declaraciones eran ciertas, ya que hace apenas unos meses la cantante terminó su noviazgo con el cantante Jesse Rutherford. No sólo eso, sino que muchos dejaron de seguir a la cantante en redes sociales por su orientación sexual.

Ella simplemente mencionó con un posteo “Gracias Variety por mi premio y por sacarme [del clóset] en una alfombra roja a las 11 am en lugar de hablar de cualquier otra cosa que importa”. puntualizó al asegurar que le gustan los hombres y las mujeres. “Déjenme en paz por favor literalmente a quién le importa”, aseguró.

