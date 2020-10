Billie Eilish libera el video de “No Time to Die”, la rola para la película de James Bond

A mediados de febrero, Billie Eilish estrenó “No Time to Die”, la canción principal de la película número 25 de James Bond que es, además, la última participación de Daniel Craig como el agente 007. La idea era que esta cinta, que le dio el nombre a la rola de Eilish, se estrenara en abril de 2020… pero la pandemia cambió los planes y se pasó para noviembre de este mismo año.

Este cambio de fecha hizo que también se retrasara la salida del video oficial para “No Time to Die”, y muchos otros proyectos relacionados a esta película que cierra con una esta etapa de James Bond. Así que si ya estaban desesperados, la buena noticia es que los visuales de Billie Eilish ya están aquí.

Video de “No Time to Die”

Como era de esperarse, la participación de Billie Eilish en el tema principal de No Time to Die generó muchas dudas, algunas expectativas y varias conversaciones. Primero porque los artistas que suelen llevarse la canción original para las cintas de James Bond, tienen ya varios años en la industria como el caso de Garbage, Duran Duran, A-Ha, Madonna, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney and Wings.

En segundo lugar está el estilo musical de Eilish. Con la exitosa salida y recepción de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, nadie se habría imaginado que sería la elegida para No Time to Die, y más considerando que los últimos en llevarse el proyecto fueron Adele y Sam Smith (ambos ganadores del Oscar por esta rola).

Pero la realidad es que fue toda una sorpresa, y el video no ha sido la excepción. Billie Eilish aparece a cuadro en blanco y negro interpretando la canción mientras salen algunas escenas inéditas de No Time to Die con Daniel Craig y Léa Seydoux. Un video muy (pero muy) sencillo, pero que funciona y acompaña bastante bien la rola.

¿A qué suena?

Sorpresivamente, “No Time to Die” es una mezcla entre los temas clásicos del 007 con unos toques del estilo musical que ha caracterizado a Billie Eilish. Su voz es acompañada por un piano, que conforme a avanzando, se le suman otros elementos como una enorme orquestación, llegando a un final que hace un guiño a las películas de Bond.

Nada mal para la primera vez de Billie y su hermano Phineas trabajando en la música original de una película tan importante como la de No Time to Die dentro de la franquicia de James Bond. Sin embargo, hemos de decir que la participación de esta cantante en producciones no es nuevo, al menos no como parte de los soundtracks. Una de las más “recientes” fue en Euphoria de HBO, protagonizada por Zendaya, con you “should see me in a crown”.