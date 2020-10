Tributo a sus ídolos: Billie Joe Armstrong anuncia un disco de puros covers

Billie Joe Armstrong no ha parado de trabajar. Aún en medio de la pandemia, el músico californiano parece estar un tanto inspirado para agarrar su guitarra y grabar algo de material por su propia cuenta, apartándose un poco de Green Day.

A lo largo de los últimos meses, el vocalista se ha dedicado a mostrar algunos covers de sus artistas favoritos que pronto podremos escuchar en un nuevo material discográfico programado para lanzarse hacia finales de noviembre próximo.

Billie Joe prepara ‘No Fun Mondays’

Luego de que se estableciera la cuarentena en este lado del mundo, Billie Joe Armstrong decidió comenzar un pequeño proyecto durante el encierro. Desde marzo, el vocalista de Green Day comenzó a grabar semanalmente versiones suyas de algunas de sus canciones favoritas.

De esta manera, Billie subió a sus redes los covers de “Gimme Some Truth” de John Lennon, “Manic Monday” de The Bangles o “I Think We’ere Alone Now” -canción a la que se unieron sus hijos en una presentación- de la cantante ochentera Tiffany. Incluso, esta última llegó a presentarla en programas como The Late Show with Stephen Colbert y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

A final de cuentas, el también guitarrista de Fox Boro Hot Tubs se dio cuenta de que había reversionado bastante material como para armar un álbum. Y así será: Billie Joe juntará 14 rolas en un solo álbum que se titulará No Fun Mondays, mismo que se lanzará el próximo 27 de noviembre y que ya puedes pre-ordenar.

“Mientras estábamos en cuarentena, estuve pensando en las cosas que más me importan en la vida: familia, amigos y, por supuesto, la música. Me di cuenta que que teníamos que el tiempo encerrados, al menos podíamos estar juntos”, dijo en un comunicado respecto a las composiciones.

It’s Tuesday, but we’re thinking about #NoFunMondays!! The full album arrives 11/27. We also have a pretty awesome baby blue vinyl w/ a glow in the dark cover in the webstore. Now, go pre-order it 😏 https://t.co/omQUj9beYt pic.twitter.com/m09GOVHiDz — Green Day (@GreenDay) October 6, 2020

Tracklist de ‘No Fun Mondays’

Sin duda, Billie Joe dejará conocer un poco de su gusto musical personal con este recopilatorio que recoge distintos estilos musicales. Armstrong versiona aquí a diversas figuras del pop como The Bangles o a Tiffany, hasta emblemáticos compositores y críticos políticos como Billy Braggs. Claro, el toque punk rock no podía faltar, por lo que incluyó a The Starjets y a The Equals.

Cabe recordar que no es la primera vez que Billie toca covers en su carrera. Junto con Green Day, ha versionado a John Lennon en el tema “Working Class Hero”, en vivo ha armado versiones de Queen con “Bohemian Rhapsody” e incluso han reversionado el tema “Knowledge”, de la banda Operation Ivy. Sin más, acá te dejamos el tracklist de No Fun Mondays.

1. “I Think We’re Alone Now” – Tiffany

2.”War Stories” The Starjets

3.”Manic Monday” – The Bangles

4.”Corpus Christi” – The Avengers

5.”That Thing You Do!”– Adam Schlesinger

6.”Amico” – Don Backy

7.”You Can’t Put Your Arms Around a Memory” – Johnny Thunders

8.”Kids in America” – Kim Wilde

9.”Not That Way Anymore” – Stiv Bator

10.”That’s Rock & Roll” – Eric Carmen

11.”Gimme Some Truth” – John Lennon

12.”Whoel Wide World” – Wreckless Eric

13.”Police On My Back ” – The Equals

14.”A New England” – Billy Braggs

Green Day se ajusta a la pandemia

Este año parecía el momento ideal para el gran regreso de Green Day. Billie Joe, Mike Dirnt y Tré Cool habían lanzado febrero pasado Father of All the Motherfuckers, décimo tercer álbum de estudio con el que además cortaban una racha de cuatro años sin material discográfico nuevo.

Sin embargo, la situación derivada de la pandemia por coronavirus impidió que la gira de promoción del disco -el Hella Mega Tour junto a Fall Ou Boy y Weezer- se llevara a cabo, justo cuando se contemplaba iniciar en marzo hasta agosto de 2020. Ahora, el tour -reagendado a 2021- solo incluirá fechas en Estados Unidos, además de que se canceló el paso por Australia.

No todo son malas noticias: Green Day regresará a las premiaciones de MTV. La banda californiana acaba de ser anunciada como una de las nominadas a la categoría “Mejor Artista Rock” en los Europe Music Awards de la cadena televisiva. Billie y compañía competirán contra Tame Impala, Coldplay, Pearl Jam, The Killers y Liam Gallagher. ¿Ganarán el premio? Habrá que estar atentos.