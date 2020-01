¡Billy Ocean anuncia su primer álbum de estudio en más de una década!

Leslie Sebastian Charles, mejor conocido como Billy Ocean, creador de los éxitos que a todos nos nos han hecho disfrutar de la vida como “When the Going Gets Tough, the Tough Get Going” y “Caribbean Queen”, lanzará próximamente One World. Llegará para convertirse en su primer disco de material original desde Since I Love You de 2009.

En One World, con fecha de estreno para el 17 de abril, la leyenda de la música R&B/reggae/soul/blues, le rinde homenaje a la diversa gama de música en la que se ha inspirado a lo largo de los años. Por supuesto incluyendo a su soleado Caribe natal.

En un comunicado, Ocean dijo: “‘One World’ es mi primer álbum de estudio original en más de 10 años. Siento que refleja mi madurez y los muchos géneros de música a los que he estado expuesto, viniendo desde el Caribe como un niño pequeño influenciado por la música calipso, hasta crecer en el East End de Londres, donde la música era tan maravillosamente diversa”.

En parte, este nuevo disco llega para celebrar en grande el cumpleaños de Billy, “¡Es como un hito para mi 70 cumpleaños!”, comentó. “Realmente siento que ‘One World’ ha capturado todas mis influencias musicales a lo largo de los años. El álbum refleja mis pensamientos y la forma en que me siento a los 70 años, pero sobre todo espero que haga que la gente se detenga y piense en la vida y su significado”.

Para le creación de este nuevo disco, Billy Ocean se reunió con su productor Barry Eastmond, quien escribió y produjo “When The Going Gets Tough” y “Love Zone” de 1985, para que le ayudara a co-escribir las 12 pistas grabadas entre Manchester y Nueva York. La canción principal del álbum recibió su primera reproducción en BBC Radio 2 el jueves primero de enero por la mañana.

La estrella ganadora de un Ivor Novello y un Grammy, también se embarcará en la gira The One World este otoño, comenzando en el Royal Concert Hall de Glasgow el 18 de septiembre y terminando en el Sheffield City Hall el 22 de noviembre. Los únicos países en los que tiene fechas confirmadas hasta ahora son en su Inglaterra adoptiva y Estados Unidos.

El nuevo álbum y gira viene después de que el cantante fuera honrado con un MBE (Orden de Excelencia del Imperio Británico) en la lista de Honores de Año Nuevo de la Reina por sus servicios a la música en las últimas cinco décadas. Escuchen aquí abajo la última canción de Billy y primer sencillo de One World: