Por mucho, una de las canciones que definió al grunge en general… “Black Hole Sun” de Soundgarden es uno de los temazos definitivos de los 90, y es el que terminó por encumbrar a Chris Cornell y compañía como una de las bandas más reconocidas de su tiempo.

Y es curioso porque el hit más emblemático para ellos llegó con su cuarto disco de estudio, Superunknown de 1994. Pero ellos ya tenían una trayectoria hecha con una tercia de álbumes previos lanzados entre 1988 y 1991, además de giras con otras agrupaciones de renombre.

Chris Cornell. Foto: Getty

La cosa es que el camino al estrellato masivo, el reconocimiento más allá de la escena rockera de la industria, vino con esa canción cautivadora de ritmo lento y de instrumental psicodélica. Y claro, también con ese extraño pero genial video musical que sin bronca, lo podríamos poner como uno de los más emblemáticos de la época.

Aún más increíble resulta que esa rola, que podría resultar compleja, emotiva, depresiva o lo que convenga según la interpretación de cada quien, en realidad surgió de un hecho muy random que le sucedió a Cornell. Esta es la historia detrás de “Black Hole Sun” de Soundgarden.

“Black Hole Sun” de Soundgarden y su curioso origen

Muchas de las mejores canciones de la historia, no tienen precisamente un trasfondo épico ni surgen de situaciones meramente extraordinarias… “Black Hole Sun” de Soundgarden es una de ellas, y es también un tema que demuestra cómo pueden salir obras increíbles cuando solo tienes, en este caso, tres palabras como punto de partida.

Las tres palabras para Chris Cornell –evidentemente– eran ‘black’, ‘hole’ y ‘sun’. ¿Pero de dónde las tomó? Resulta que la canción se escribió cuando el vocalista manejaba con rumbo a su casa tras una sesión de estudio. En ese lapso, recordó algo que escuchó en la televisión y que él mismo confundió. Así lo contó en 2014 a Uncut Magazine:

“La escribí en mi cabeza conduciendo a casa desde Bear Creek Studio en Woodinville, a 35-40 minutos en coche desde Seattle. Se desencadenó por algo que dijo un presentador de noticias en la televisión y que yo escuché mal. Escuché ‘bla, bla, bla, agujero negro, sol [hole, black, sun], bla, bla, bla’. Pensé que sería un título de canción increíble…” Chris Cornell para Uncut Magazine

Soundgarden en 1994. Foto: Getty.

El extraño potencial comercial en la canción que los encumbró

“Black Hole Sun” de Soundgarden vino a romper el concepto creativo que la banda manejaba en sus discos anteriores. Bueno, de hecho todo el disco Superunknown podríamos catalogarlo así… Cornell y compañía eran afines a la influencia del heavy metal y el rock alternativo más distorsionado.

Pero con este disco, se encaminarían en pulir y medio suavizar (en el buen sentido) el tema de composición y producción. Para ello, se hicieron de los servicios de Michael Beinhorn, conocido por sus trabajos con Red Hot Chili Peppers, Soul Asylum y Violent Femmes, entre otros.

Michael Beinhorn. Foto: Getty

Según cuenta Beinhorn (en declaraciones tomadas del medio The Ringer), la banda estaba haciendo composiciones muy similares a los discos pasados. Y el propio productor, en pláticas que tuvo con los integrantes, habló de algunas ideas para hacer algo diferente. Una de las charlas que más resonó fue con Chris Cornell, a quien le dijo lo siguiente:

“[Chris Cornell] era muy consciente de lo que estaba haciendo… Le pregunté qué música le gustaba; qué lo estaba influenciando realmente. Y él me dijo que The Beatles y Cream. Y yo estaba como: ‘Escribe una canción que suene como los Beatles y Cream’… Michael Beinhorn sobre su trabajo con soundgarden en ‘Superunknown’

Tras la sugerencia, Chris Cornell le envió a Beinhorn un demo de cuatro canciones, entre las que venían “Fell On Black Days” y “Black Hole Sun” de Soundgarden. A los demás miembros los tomó por sorpresa este último tema, lírica y sonoramente, pues era muy diferente de lo que habían hecho antes. Era muy psicodélica sin dejar de ser áspera, y tenía pinta de hit comercial.

Portada de ‘Superunknown’ de Soundgarden. Foto: A&M Records

El guitarrista no estaba tan convencido con “Black Hole Sun”

Si bien “Black Hole Sun” impresionó a la banda por lo diferente que resultaba, había escepticismo sobre la rola. Chris Cornell sintió que a sus compañeros podría agradarles, pero no para que fuera una canción sumamente importante. Y por otro lado, el guitarrista Kim Thayil no estaba muy convencido por la canción.

“Puede que haya resistido un poco más porque no era necesariamente compatible con mi estilo de tocar la guitarra hasta que llegas al solo”, dijo Thayil en declaraciones de The Ringer sobre la rola.

Pero al final, Kim se convenció del potencial de “Black Hole Sun” cuando Hiro Yamamoto, exbajista de Soundgarden que seguía siendo buen amigo de la banda, los visitó en el estudio y escuchó las primeras versiones de la canción. Hiro les dijo básicamente que esa era la canción definitiva de la banda.

Chris Cornell y Kim Thayil. Foto: Getty

El significado surrealista y un poco sin sentido de “Black Hole Sun”

Vamos a ser claros: “Black Hole Sun” de Soundgarden no tiene un significado concreto. Y en ese sentido, es un tema muy surrealista que, como dijimos al inicio, está abierto a la interpretación de cada quien. El propio Michael Beinhorn ha dicho que Chris Cornell siempre fue muy misterioso o daba pocos detalles cuando explicaba de qué trataban sus canciones.

Kim Thayil concuerda con ello. Chris Cornell, en diferentes entrevistas, confirmó que la letra en “Black Hole Sun” se creó solo como una forma de jugar con las palabras que se le vinieran a la mente. También dijo alguna vez que era absurdo que la gente pensara que la canción era alegre solo por su melodía bonita, cuando claramente era un tema triste.

Chris Cornell. Foto: Getty.

Solo hay un par de detalles un poco más reveladores sobre el significado confuso de “Black Hole Sun”. La línea “times are gone for honest men” (los tiempos se fueron para las personas honestas) sí tiene al menos algo de sentido, según lo que Chris Cornell dijo a la Rolling Stone en 1994:

“Es realmente difícil para una persona crear su propia vida y su propia libertad. Se volverá cada vez más difícil, y habrá más personas desilusionadas que se volverán deshonestas, enojadas y estarán dispuestas joder al siguiente sujeto para obtener lo que quieren”, dijo Cornell.

En una entrevista con RIP Magazine, Kim Thayil preguntaba si la línea “no one sings like you anymore” (ya nadie canta como tú) se refería a John Lennon. Pero Chris Cornell dijo otra cosa sobre ese verso: “Comí un poco de queso cottage y escribí la letra. Solo una especie de paisaje de ensueño surrealista; un tipo de canción extraña que juega con el título”.

La influencia de David Lynch en el video de “Black Hole Sun” de Soundgarden

“Black Hole Sun” de Soundgarden, con todo y poco clara que pudiera ser, se convirtió en una de las canciones más significativas de los 90. Y al mismo tiempo, su popularidad cobró impulso gracias al alocado video dirigido por Howard Greenhalgh que encajaba perfectamente con el surrealismo psicodélico de la rola.

Como recordarán, el video nos muestra algunas escenas de un vecindario suburbano donde todo tipo de gente, que hace sus actividades cotidianas, empieza a sonreír de manera psicótica y siniestra a medida que el ‘sol de agujero negro’ se acerca a consumirlo todo. Pues bien, el concepto de la gente de las sonrisas locas viene de la película Blue Velvet de David Lynch.

Según The Ringer, el director Howard Greenhalgh pensó en el video de Soundgarden tomando como referencia la escena de inicio de Blue Velvet, donde se ve a un bombero pasando en su camión mientras saluda y sonríe junto a su perro dálmata.

Video, letra y música, todo se conjuntó de manera increíble para que “Black Hole Sun” de Soundgarden, aún cuando pareciera no tener sentido, conmoviera al mundo entero. Como dijimos, una de las canciones más emblemáticas de la década de los 90.

