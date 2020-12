¡Black Sabbath anuncia una reedición especial de ‘Vol. 4’ que lanzará en 2021!

Los años pasarán y Black Sabbath siempre se mantendrá como una de las bandas más emblemáticas del rock. Cada uno de sus discos nos ofrece una probada sonora y estruendosa de por qué son considerados, entre muchos grupos, como los padres del metal.

Uno de esos míticos materiales de estudio que cimentó la carrera de la banda fue Vol. 4, cuarta producción de la banda que estuvo llena de polémica en su momento. Con todo y eso, este álbum es uno de los más aclamados del combo inglés quienes acaba de anunciar una edición especial de dicho trabajo. Lo mejor de todo: incluirá canciones inéditas.

La historia de ‘Vol.4’

Para el año 1972, Black Sabbath ya era una de las bandas más importantes del mundo. Con tres discos en su haber y y una fama de estrellas del rock caóticas –impulsada sobre todo por la imagen de Ozzy Osbourne– , el grupo decidió abrir la brecha para entregar uno de sus trabajos más poderosos. Nos referimos, desde luego, a Vol.4.

Aquel disco representó un reto durísimo para los integrantes ingleses pues fue el primer disco que produjeron por su cuenta (ya sin el productor Rodger Bain). Además, los músicos constantemente abusaban de sustancias, hecho que complicaba las sesiones de grabación.

Dentro de las canciones más recordaras están “Changes” y “Snowblind”, siendo esta última la que le daría el nombre al álbum originalmente. Sin embargo, la gente de Vertigo Records (discográfica que financiaba el material) pidió a la banda que no usara ese título para el álbum por ser un evidente referencia al abuso de la cocaína.

Vaya que Vol. 4 fue un disco controvertido, pero genial. Ahora, para esos fanáticos coleccionistas de hueso colorado de la banda, chéquense la sorpresita que se viene para 2021.

La reedición de Black Sabbath se viene con todo

Dicho álbum llegará a los 50 años hasta 2022, pero Black Sabbath prefiere adelantar las celebraciones. A través de sus redes sociales, el grupo anunció el lanzamiento de una reedición especial del disco que saldrá al mercado el 12 de febrero de 2021.

Vol. 4 Super Deluxe Edition vendrá en dos presentaciones: una compuesta por cuatro discos compactos (CD’s) y otra con cinco vinilos. Cada material incluirá, por supuesto, lo 10 temas originales del disco lanzado en 1972 ahora remasterizados, pero además incluirán folletos con anotaciones de los integrantes, un fotografías de colección, un boceto para la cubierta del disco con el título “Snowblind”, y varias grabaciones en vivo con cerca de 20 temas nunca antes escuchados.

La versión de los discos compactos costará 120 dólares (más de $2300.00 pesos), mientras que la versión en vinilo estará en 180 dólares (aproximadamente $3500.00 pesos). Y si ya quieres tener ambas, las puedes adquirir por tan solo ($5500.00 pesos más o menos). POR ACÁ te dejamos el enlace para que pre-ordenes el box-set de tu agrado y a continuación te mostramos unas fotos del material y el tracklist entero.

Tracklist

DISCO UNO: ÁLBUM ORIGINAL REMASTERIZADO

1. “Wheels of Confusion / The Straightener”

2. “Tomorrow’s Dream”

3. “Changes”

4. “FX”

5. “Supernaut”

6. “Snowblind”

7. “Cornucopia”

8. “Laguna Sunrise”

9. “St. Vitus Dance”

10. “Under the Sun / Every Day Comes and Goes”

DISCO DOS: TOMAS DESCARTADAS Y REMEZCLAS

1. “Wheels of Confusion / The Straightener” *

2. “Changes” *

3. “Supernaut” *

4. “Snowblind” *

5. “Laguna Sunrise” *

6. “Under the Sun” (Instrumental) *

DISCO TRES: TOMAS ALTERNATIVAS, INICIOS EN FALSO Y DIÁLOGOS EN EL ESTUDIO

1. “Wheels of Confusion” (False Start with Studio Dialogue) *

2. “Wheels of Confusion” (Alternative Take 1) *

3. “Wheels of Confusion” (Alternative Take 2) *

4. “Wheels of Confusion” (Alternative Take 3) *

5. “Wheels of Confusion” (Alternative Take 4) *

6. “The Straightener” (Outtake) *

7. “Supernaut” (Outtake) *

8. “Supernaut” (Alternative Takes with False Starts) *

9. “Snowblind” (Alternative Take 1 – Incomplete) *

10. “Under the Sun” (False Start with Studio Dialogue) *

11. “Under the Sun” (Alternative Take with Guide Vocal) *

DISCO CUATRO: CONCIERTO EN VIVO DESDE EL REINO UNIDO EN 1973

1. “Tomorrow’s Dream” *

2. “Sweet Leaf” *

3. “War Pigs”

4. “Snowblind” *

5. “Killing Yourself to Live”

6. “Cornucopia”

7. “Wicked World” (Includes Excerpts of:)

i. Guitar Solo

ii. “Orchid”

iii. “Into the Void”

iv. “Sometimes I’m Happy”

8. “Supernaut” / Drum Solo

9. “Wicked World” (Reprise)

10. “Embryo”

11. “Children of the Grave”

12. “Paranoid”

-Asterisco (*) indica que es inédito.