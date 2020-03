Blink-182 está buscando fans para aparecer en su próximo video de “Happy Days”

Seguramente estos días de cuarentena han sacado tu lado más creativo. El aburrimiento bien canalizado puede ser una herramienta de lujo a la hora de ver cómo pasar el tiempo. Pero si para estas alturas ya no sabes ni qué hacer, no te preocupes. Blink-182 llegó para encargarte una nueva tarea. La banda de pop punk acaba de lanzar un grito de ayuda a todos sus fans para armar el nuevo video musical de “Happy Days”.

Blink-182 emitió la llamada a través de todos sus canales de redes sociales, vinculando a un formulario de Google que ofrece más detalles sobre el proyecto. “¿Estás atrapado en casa?” se lee en el formulario. “Este es un momento sin precedentes que hace que todos deseen tener días felices, así que tuvimos una idea. Hagamos un video musical para mostrar cómo estás pasando tu tiempo de distanciamiento social”.

La banda formada por Mark Hoppus, Travis Barker y Matt Skiba quieren ver todo lo que haces en estos días para mantenerte ocupado sin importar de qué se trate. En una de esas y hasta se fusilan tu idea. “Muéstranos lo que estás haciendo: cantar, cocinar, lavarte las manos en exceso, intentar bailes raros en TikTok, ¡queremos verlo todo! Envíe sus videoclips y utilizaremos nuestros favoritos para hacer un video para ‘Happy Days'”.

“Happy Days” es una de las nuevas rolas de Blink-182 que forma parte de su último disco Nine de septiembre del año pasado. Un disco que presentan a un Blink renovado, con un sonido que no deja de sentirse propio pero al mismo tiempo nuevo gracias a la incorporación de Skiba. Un sonido que es influenciado por otros géneros pero que no descuida el punk.

Blink-182 aún tiene programada una fecha para visitar nuestro país en el nuevo festival Imperial el próximo 16 de mayo junto con Two Door Cinema Club y Nick Murphy. El festival se llevará a cabo en el Parque Morelos en Tijuana. Esto a menos que el coronavirus siga haciendo de las suyas y se vean obligados a cancelar o posponer el evento.