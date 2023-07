Lo que necesitas saber: Blur lanzará su nuevo disco, 'The Ballad of Darren', el 21 de julio. Y como parte de la celebración, armarán un livestream global para tocarlo completito.

Este es por mucho uno de los regresos más emocionantes en la música de este 2023, y toca celebrarlo en grande. Con la mira puesta su nuevo disco, Blur dará un concierto para presentar The Ballad of Darren.

Dicho álbum se lanzará dentro de unos cuantos días y la banda comandada por Damon Albarn prepara un show para tocar este material completito… Y lo mejor del asunto, es que los fans de todo el mundo podrán ver la presentación en un livestream del que les pasamos el dato para que no se lo pierdan.

Blur dará un concierto para presentar su nuevo disco y acá te decimos cómo verlo. Foto: Driift

Se acerca el lanzamiento del nuevo disco de Blur

Sí, lo sabemos: tampoco podemos creer que han pasado ocho años desde el último disco de Blur, The Magic Whip. Pero bueno, lo importante es que la banda está de vuelta lista para entrar en una nueva etapa.

Como recordarán, el grupo nos tomó a todos por sorpresa el pasado de mes de mayo cuando lanzaron la rola “The Narcissist“, que fue con la hicieron oficial su regreso a la escena anunciando The Ballad of Darren. Este último, por si se les había olvidado el dato, verá la luz el 21 de julio próximo.

Y aunque ya tuvimos una probadita del material con la canción antes mencionada además del sencillo “St. Charles Square”, las sorpresas continúan con Blur y el concierto que darán para presentar el disco The Ballad of Darren.

Esta es la portad de ‘The Ballad of Darren’, el nuevo disco de Blur/Foto: Warner Music

Así puedes ver a Blur en el concierto donde tocarán completo el ‘The Ballad of Darren’

¿Listos para ver a Blur en el concierto donde tocarán The Ballad of Darren completito? Como les decíamos, los fans del mundo tendrán la oportunidad de unirse al show a través de un livestream global desde el Eventim Apollo de Londres que tendrá lugar el 25 de julio a las 9:00 PM hora de Londres (que vendría siendo a las 2:00 PM del mismo día al tiempo de la Ciudad de México).

Si quieren comprar los boletos para el streaming, aquí los pueden conseguir. Y en el caso de que no puedan verlo en vivo, habrá varias retransmisiones a las 6:00 PM y 9:00 PM del mismo 25 de julio, y una más el día 26 del mismo mes a las 4:00 AM.

Ahora bien, si no pudieron verlo en la transmisión en vivo ni en la retransmisiones, el concierto estará disponible en video bajo demanda del 26 de julio de las 6:00 AM hasta el 28 de julio a la misma hora. Así que no hay excusa para perdérselo, eh.

Blur tocó recientemente en Wembley y se prepara para regresar a México para el Corona Capital 2023

Si están entusiasmados con Blur y su concierto para presentar The Ballad of Darren, los entendemos. Como dijimos, este es uno de los regresos musicales más emocionantes del año y la cosa pinta todavía mejor.

El anuncio de este show especial llega luego del par de increíbles conciertos que la banda dio en el Estadio de Wembley hace unos días. Aquí les contamos cómo se puso el show.

Y bueno, pronto los tendremos en México cuando vengan en noviembre al Corona Capital 2023, que pinta para ser una de las ediciones más chidas en la historia del festival. Nomás de recordar el line-up, se nos eriza la piel. ¿Emocionados o qué onda?

Este es el cartel oficial del Corona Capital 2023/Foto: OCESA

Te puede interesar