Lo que necesitas saber: Agárrense, porque Blur regresará a los cines con 'To the End', un nuevo documenta sobre su regreso y los shows que dieron en Wembley.

Estamos seguros que por acá tenemos a un montón de fans de Blur de hueso colorado que andan esperando con ansias que sigan sacando cosas. Y si ustedes andan en la misma situación, les tenemos grandes noticias, pues la banda británica tenía guardado algo muy especial: un nuevo documental llamado To To the End.

Como recordarán, a mediados de 2023, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree nos sorprendieron anunciando que después de ocho años sin tocar juntos, se reunirían para aventarse una gira con varios shows por todo el mundo. Pero no solo eso, también anunciaron que volverían con su noveno material discográfico, The Ballad of Darren.

Blur/Foto: Getty Images

Blur estrenará un nuevo documental: ‘To the End’

Por supuesto que el regreso de Blur nos hizo muy felices, pues el tour pasó por nuestro país, con una presentación de la banda británica en el Corona Capital 2023 (por acá les dejamos la reseña del show). Sin embargo, una de las paradas más especiales de esta gira fue en el Estadio de Wembley, pues era la primera vez que tocaban en este venue tan importante.

Durante dos noches, la agrupación de Colchester se aventó un recorrido por gran parte de su catálogo musical, tocando clásicos, una que otra rareza e incluso rolas de su más reciente material discográfico. Por supuesto que ante un momento tan grande e importante para la banda, tenían que documentarlo todo y estamos a nada de ver esas imágenes en la pantalla grande.

Graham Coxon, Dave Rowntree, Damon Albarn y Alex James de Blur en el Wembley Stadium de Londres/Foto: Getty Images

Resulta que luego de sus dos shows en Coachella 2024, Blur nos sorprendió porque de la nada y sin avisar, soltaron el tráiler oficial de To the End, un nuevo documental dirigido por Toby L (quien ha trabajado con Liam Gallagher, Olivia Rodrigo y Florence + The Machine) que la banda ya había adelantado a inicios del año. Y definitivamente, es una joyita que de plano no se pueden perder.

En los documentales previos de la agrupación, vimos la historia de los de Colchester junto con su regreso tras varios años separados, mientras que en el más reciente conocimos el proceso de grabación de su octavo disco, The Magic Whip. Sin embargo, en esta ocasión nos contarán cómo fue que volvieron a reunirse para grabar The Ballad of Darren y por supuesto, el camino que los llevo al par de conciertos que se aventaron en el estadio de Wembley.

Blur. Foto: vía Instagram de la banda.

También lanzarán una película con los conciertos en Wembley

De acuerdo con un comunicado de prensa compartido por NME, To the End “seguirá la relación única de cuatro amigos –y compañeros de banda durante tres décadas– (…) quienes se reunieron a principios de 2023 para grabar nuevas canciones antes de sus primeros shows con boletos agotados en Wembley en julio del verano pasado”.

En este documental, mostrarán imágenes de Blur interpretando sus canciones más famosas en los shows, así como clips de ellos en el estudio, del tiempo que pasaron en la gira y por supuesto, entrevistas con Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, donde nos contarán su sentir sobre este regreso de la banda y mucho más.

Blur en el Corona Capital 2023/Foto: David Barajas.

Por si esto no fuera suficiente, además de To the End, la agrupación británica también lanzará Blur: Live At Wembley Stadium, una película donde podremos ver los mejores momentos de los conciertos sold out que se aventaron en Wembley. Así que agárrense, porque se viene un montón de material inédito de esta bandota.

Fecha de estreno y tráiler del documental de Blur

Ahora bien, después de leer todo esto, estamos seguros que muchos andan buscando dónde ver To the End. Bueno, pues deben saber que el nuevo documental de Blur se estrenará en todos los cines de Reino Unido e Irlanda el próximo 19 de julio.

La mala noticia es que hasta ahora, solo hay funciones programadas en las tierras del Rey Carlos III. Sin embargo, próximamente habrá más detalles sobre el estreno internacional de esta maravilla (incluido México, claro). Ni modo, solo nos queda esperar a que confirmen cuándo podremos ver el documental de este lado del charco. ¿Qué tal? ¿Están emocionados? A continuación les dejamos el tráiler para que chequen de qué va todo esto.

Te puede interesar