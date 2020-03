La música es algo que nos llena, nos da esperanza en momentos tan oscuros como los que estamos pasando. Gracias a los creadores de estas hermosas melodías hemos encontrado paz y calma para afrontar lo que se nos viene. 2020 sin duda nos está dando varias sorpresas –algunas no tan gratas– pero otras como esta las recibimos con los brazos abiertos, porque después de casi tres años sin escuchar nada nuevo de Bob Dylan está de regreso y por la puerta grande.

Por años, los fans de Dylan se han hecho una pregunta muy específica, ¿cuál es la canción más larga en la carrera del legendario músico? la respuesta en ese entonces era “Highlands”, un tema del álbum de 1997 Time Out of Mind que duró 16 minutos y 31 segundos, pero 23 años después el músico se supera con una nueva rola que lanzó hace unas horas llamada “Murder Most Foul”, pues dura casi 17 minutos y están llenos de nostalgia pura.

Se trata de una canción compuesta por el cantante de “Mr. Tambourine Man” para las sesiones de grabación de su disco de 2012, Tempest. A nivel musical se basa en un piano y algunos arreglos de cuerdas muy sutiles que acompañan la particular y característica voz rasposa de Bob Dylan. A lo largo de la rola, el ganador del Nobel de Literatura de 2016 nos demuestra por qué la Academia Sueca le dio este reconocimiento a pesar de los miles de retractores que hubo alrededor del mundo.

En los 17 minutos, Dylan nos describe y da su propia visión detallada de un hecho bastante particular en la historia de los Estados Unidos, el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Con su manera tan peculiar, el músico recuerda algunos acontecimientos alrededor de este suceso como la llegada de los Beatles a América, la popularidad de personajes como Marilyn Monroe, Nat King Cole, Carl Wilson y más. Es Bob Dylan en estado puro.

En un comunicado compartido por el propio Dylan en sus redes sociales, dijo que había decidido estrenar “Muder Most Foul” para todos sus fans del mundo, invitándolos a tomar las medidas correspondientes a la situación que vivimos: “Saludos a mis fans y seguidores con gratitud por todo su apoyo y lealtad a lo largo de los años. Esta es una canción inédita que grabamos hace un tiempo y que puede ser interesante para ustedes. Manténganse a salvo, permanezcan atentos y que Dios esté con ustedes”.

Sin más qué decir, dejen lo que están haciendo y escuchen los 17 minutos de Bob Dylan cantando “Murder Most Foul” a continuación: