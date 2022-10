No digan que no se les consciente y sobre todo, que no se les avisó con tiempo… El próximo 14 y 15 de octubre, luego de dos años de haberse pospuesto por temas del coronavirus, Roger Waters regresará a la CDMX con su This Is Not A Drill Tour, el cual llegará al Palacio de los Deportes.

La próxima visita del ex bajista de Pink Floyd por supuesto que emociona a más de uno, pues no sólo significa el regreso de Roger Waters a México después de cuatro años de ausencia, sino también la oportunidad de escuchar varias de las rolas que el músico inglés hizo famosas en las últimas décadas.

Roger Waters. Foto: Getty

Roger Waters regresará a la CDMX con su ‘This Is Not a Drill Tour’

Si a eso le agregamos que This Is Not a Drill ha sido descrito como “un espectáculo cinematográfico, nuevo e innovador” donde Waters hace un llamado a amar, proteger y compartir el planeta tierra, debemos decir que el show de Roger Waters en CDMX suena a uno imperdible.

Nosotros sabemos que muchos y muchas de ustedes llevan meses esperando por este momento, sin embargo, también estamos conscientes de que la situación actual tiene a varios con ganas de que se les aparezca el hada de los boletos para que les cumpla el milagro. Y si ese es su caso entonces están de suerte.

Foto: OCESA

Los invitamos al concierto de Roger Waters en el Palacio de los Deportes

Como saben, acá en Sopitas.com nos gusta consentir a toda nuestra audiencia para darles la oportunidad de que vayan a los mejores eventos. El de Roger Waters es uno de ellos, por lo que acá estaremos regalando tickets para este show.

Pero antes de que se emocionen primero lean cómo va a estar la cosa:

La dinámica para ganar tu boleto para el concierto de Roger Waters será de manera presencial el próximo miércoles 12 de octubre en el Parque Hundido, a las 4:20pm, donde varios de nuestros elementos (A.K.A. sopibecarios) andarán por ahí esperando a los fans más fans de Waters.

Estaremos en el Parque Hundido regalando boletos de Roger Waters. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Los vemos el 12 de octubre en el Parque Hundido

A esa hora chequen las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y SopitasFM (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok), pues ahí será donde daremos a conocer la ubicación exacta donde repartiremos los tickets para este conciertazo. Todo dentro del Parque Hundido de CDMX, pero ya ven que es algo grande…

Una vez que nos ubiquen sólo tendrán que participar en nuestra dinámica (súper sencilla) donde deberán demostrar que son fans de hueso colorado de Roger Waters. Y no se preocupen, no será nada de cantar ni algo así 😉

Foto: Getty Images

Ahí mismo les daremos indicaciones y los pasos a seguir para que sean los ganones de estos boletos para Waters.

En el caso contrario, si haces todos los pasos correctamente podrás disfrutar del próximo concierto de Roger Waters en la CDMX. Así que preparen sus conocimientos, la voz y de paso vayan pidiendo permiso pa’ salir temprano del trabajo en caso de que lo necesiten. ¡Nos vemos hasta entonces!

Foto: Getty Images

Importante

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad.

– Para participar, en Parque Hundido tendrás que mostrar que le diste like a todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y SopitasFM (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok).

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores de los boletos.

¡Mucha suerte a todos, nos vemos el miércoles!