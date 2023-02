Tenemos boletos para Super Junior en CDMX (y les decimos cómo ganarlos)

Tal parece que el 2023 será el año en el que el K-pop, uno de los géneros musicales más populares de la actualidad, tendrá aún más presencia con shows imperdibles en México y unos de los encargados serán Super Junior, quienes este mes de febrero regresarán a nuestro país para ofrecer dos shows en la CDMX.

La agrupación de Corea del Sur, una de las más conocidas en su género, regresará a nuestro país para finalizar su gira ‘Super Show 9’, con dos fechas programadas en la Arena CDMX y donde presentarán su onceavo álbum ‘The Road’, publicado en enero de este año.

Foto: Getty Images

Super Junior regresará a México este 2023

Si son fans de Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyu, seguramente se enteraron que los boletos para este show prácticamente volaron. Y cómo no si Super Junior dará un mega show con esta gira mundial.

Sin embargo, si son de esas personas que buscan ver a la banda surcoreana y ya habían perdido la esperanza (porque sabemos que la cuesta de enero no fue fácil y aún no la superamos), no se apuren que nosotros los llevamos a ver a Super Junior a la Arena Ciudad de México.

Y nosotros regalaremos boletos para que los vean en la Arena CDMX

Si ya leyeron hasta aquí entonces deben saber que ya tienen más chance de ganar, pues les adelantamos que el próximo lunes 13 de febrero estaremos regalando boletos para Super Junior cerca de Bellas Artes, así que vayan pidiendo permiso en la chamba.

Por otro lado, les recomendamos seguirnos en las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM (Twitter, Instagram y TikTok), pues haremos algunos posteos y stories para darles pistas más exactas de dónde andaremos ese día y le caigan para participar por sus entradas.

Foto: Getty Images

¡Atentos a nuestras redes para ganar boletos para el concierto de Super Junior!

Ah y antes de que se nos olvide, esperemos que le sepan dos tres al coreano (ya sea una frase, una canción, etc.), ya que sin duda eso podría incrementar sus chances de ganar uno de los boletos de Super Junior que tenemos para ustedes. ¡No digan que no les advertimos!