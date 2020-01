Sorpresa de enero: ¡Bombay Bicycle Club anuncia concierto en México!

¡Como regalo de Reyes caído del cielo! La banda de indie-rock británica, Bombay Bicycle Club, regresa a los escenarios mexicanos para compartir con sus fanáticos su nuevo álbum de estudio Everything Else Has Gone Wrong.

Esta presentación, será en la Ciudad de México el próximo 9 de mayo en El Plaza Condesa. La venta general comenzará a partir del viernes 10 de enero en punto de las 10:00 horas en las taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster. Con este anuncio es imposible no recordar la primera vez que Bombay Bicycle Club se presentó en México. Fue justamente en El Plaza Condesa en el lejano 2012. Una noche que siempre será recordada por todos los que se dieron cita para bailar y cantar a la par de Jack Steadman.

La agrupación formada por Jack (vocalista principal, guitarra y piano), Jamie MacColl (guitarra), Suren de Saram (batería) y Ed Nash (bajo) ya preparan el lanzamiento de su quinta producción Everything Else Has Gone Wrong, el cual verá la luz a mediados de este mismo mes. Así que cuando tengamos chance de verlos en El Plaza Condesa, estaremos escuchando rolas completamente nuevecitas.

Hasta el momento se han dado a conocer tres rolas de este nuevo álbum, entre los que destacan el sencillo homónimo “Everything else has gone wrong”, “Eat, sleep, wake (nothing but you)” y “Racing stripes”. Bombay Bicycle Club tendrá como artista invitado a Sports Team, una banda de música alternativa que inició en 2017.

A lo largo de su historia, Bombay Bicycle Club ha experimentado con géneros como el folk, la música electrónica y el rock. La banda debutó en 2006 en el V Festival de Londres y su sencillo debut fue “Evening/Morning”, una rola que siempre estará en el corazón de los fanáticos de Bombay Bicycle Club.