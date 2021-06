Bon Iver y Aaron Dessner (The National) anuncian nuevo disco de Big Red Machine

Parece que el 2021 seguirá dejándonos con el ojo cuadrado y para bien, al menos por el lado de la música. Mientras el mundo se prepara para el regreso de los festivales y conciertos presenciales, muchos artistas continúan lanzando rolas y planeando todo para no volver a los escenarios con las manos vacías. Y ese es el caso de Bon Iver y Aaron Dessner, quienes dejaron un rato sus proyectos más conocidos para revivir a Big Red Machine.

Fue en 2018 cuando este par de musicazos anunciaron que colaborarían en esta banda y no solo eso, sino que lanzaron su material discográfico homónimo. En este álbum contaron con la participación especial de varios invitados como Phoebe Bridgers, Kate Bates y los integrantes de The National, Bryan Devendorf y Bryce Dessner –el hermano de Aaron–. Con este disco, lograron dejar un gran sabor de boca en la crítica y el público.

Aaron Dessner y Bon Iver reviven a Big Red Machine

Sin embargo, desde aquel entonces, tanto Aaron Dessner como Bon Iver se separaron y dedicaron a componer para sus distintos proyectos. Aunque eso cambió cuando ambos colaboraron en los álbumes más recientes de Taylor Swift, foklore y evermore, y parece que gracias al trabajo que hicieron con la cantante pop se les metió la espinita de revivir a Big Red Machine, porque este 2021 vuelven con un nuevo disco.

Resulta que este 29 de junio, Justin Vernon y Aaron revelaron que How Long Do You Think It’s Gonna Last? será el nombre de su segundo material discográfico –que incluirá 15 canciones recién salidas del horno– y como la vez pasada, contaron con musicazos de primer nivel. Para que chequen qué tan cañones están, lograron reunir a artistas tan diversos como la propia Taylor Swift, Fleet Foxes, Sharon Van Etten, Ben Howard y más.

¡También estrenaron una rola!

De acuerdo con Consequence of Sound, en un comunicado de prensa, Aaron Dessner habló sobre el regreso de Big Red Machine y de todos los colaboradores que aparecen en el álbum:

“Toda esta música es la que inicialmente generé y con la que me siento emocionalmente conectado, pero ha sido muy interesante escuchar cómo diferentes personas se relacionan con ella y cómo diferentes voces chocan con ella. Eso es lo que lo hace especial. Con todos los que están en este disco, hay una apertura, una generosidad creativa y una calidad emocional que lo conecta todo”.

Por si esto no fuera suficiente, Dessner y Vernon estrenaron la primera rola de este material discográfico, “Latter Days” con la dramaturga, compositora y ganadora de un premio Tony, Anaïs Mitchell. Esta es una balada melancólica donde los tres intercambian las voces para relatarnos una visión apocalíptica de la desesperación y que a pesar del tono, seguramente te levantará el ánimo si estás pasando por momentos complicados.

How Long Do You Think It’s Gonna Last?, el segundo álbum de estudio de Big Red Machine estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 27 de agosto. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar completito este disco, a continuación les dejamos la rola con la que lo presentaron y el tracklist oficial: