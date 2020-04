Bonehead de Oasis anunció nueva listening party de ‘(What’s The Story) Morning Glory?’

El guitarrista de Oasis Paul “Bonehead” Arthurs quiere hacer de estos días de cuarentena unos mucho más divertidos. A través de sus redes sociales, anunció que el álbum icónico de la banda (What’s The Story) Morning Glory? de 1995 será el soundtrack de la próxima fiesta de escucha en línea de Tim Burgess.

Esta fiesta viene como parte de una serie presentada por Tim Burgess de The Charlatans, quien durante las últimas dos semanas ha estado organizando fiestas de escucha de álbumes con contribuciones de los cerebros detrás de algunos de los discos más celebrados de Britpop e indie británico. Hace poco más de una semana, Burges anunció que el disco que se iba a escuchar sería nada más y nada menos que el álbum debut homónimo de Franz Ferdinand. En esta fiesta Alex Kapranos fue el encargado de tomar los micrófonos y dar un recorrido por su álbum debut.

Esta seria la segunda vez que un disco de Oasis protagoniza una fiesta de estas. La semana pasada, Bonehead y Burgess organizaron una fiesta de escucha en línea para el álbum debut de Oasis Definitely Maybe. A ellos se les unió Brian Cannon, responsable de la creación de las ilustraciones del álbum. Entre los tres se aventaron un interesante recorrido en el que fans pudieron escuchar historias de primera mano y pudieron hacerle a Bonehead algunas preguntas desde twitter con el hashtag #TimsListeningParty.

Todos los fans alrededor del mundo que quieran unirse a esta fiesta, deben empezar la reproducción del disco el próximo sábado 4 de abril en punto de las 15:05 horas. “Para la fiesta #TimsListeningParty del sábado ‘What’s the Story’ a las 10.05pm”, tuiteó Bonehead. “Voy a dar un minuto para que los que escuchan en el vinilo cambien el disco, así que miren mis tweets”.

1. For Saturday’s #TimsListeningParty “What’s the Storyat 10.05pm I’m going to give a minute for those listening on the vinyl to change the disc over so watch my tweets. Also means we’ll be playing Boneheads Bank Holiday which was only available on the vinyl version.

— Paul Arthurs. (@BoneheadsPage) April 2, 2020