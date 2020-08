Boy Pablo: La alegría y melancolía lo-fi que todos necesitan en su vida

Alcanzar un lugar de popularidad en el mundo musical no es nada fácil. Cientos de miles de artistas “luchan” constantemente por ser el preferido de tus oídos y ganar reproducciones que los puedan poner en una gira. Para lograrlo, hay que tener algo especial. La fórmula no se conoce, pero lo que sea que se necesite, lo tiene Boy Pablo, un artista emergente de Bergen, Noruega, quien está enamorando al mundo con su alegría y la melancolía lo-fi.

Pablo Muñoz, conocido como Boy Pablo, es un compositor y productor de 21 años que se enamoró de la música desde una muy temprana edad. Sus canciones se sumergen en una alberca lo-fi de muy buen indie pop. Lo que tiene Pablo y sus 4 mejores amigos que lo acompañan en el escenario, es que ellos simplemente son lo que son. No intentan de más y no aparentan. Interpretan desde el alma casi hasta de una forma muy ingenua.

Boy Pablo viene dando de qué hablar desde el 2016. En ese año, el joven nacido de padres chilenos, lanzó tres canciones que empezaron a hacer que su nombre circulara de boca en boca. “Flowers”, “Beach House” y “Ur Phone” llegaron como declaración de que algo interesante se estaba cocinando. Tres canciones honestas, sin nada que demostrar, pero que hoy son las bases de un proyecto que empieza a llenar sus primeros foros en giras que cruzan continentes.

Para formalizar su proyecto, llegó su primer EP, Roy Pablo. Con esta entrega, el joven de 18 años en ese entonces, nos llevó a soñar con vientos pop relajados que a más de uno le recordó al conocido Mac DeMarco. Algo que no extrañó a sus viejos amigos. Pablo Muñoz ha declarado que el músico canadiense es una de sus principales influencias pero siempre viendo como evolucionar sus propias ideas y sonidos.

Roy Pablo es un proyecto de 6 canciones que merecen la profunda atención de los oídos de todos los amantes de la música indie. Pero fue específicamente “Everytime”, un sueño hecho pop, la que marcó la diferencia y despegó la carrera de Boy Pablo hasta lugares desconocidos para el frío del país nórdico.

“Everytime” se subió un día de mayo de 2017, sólo para enterarse que cinco meses después, su canción se encontraba en miles de listas de reproducción de recomendaciones internacionales en diversas plataformas de streaming. Su video acompañante logró lo propio. Su pequeña burla al lo-fi exagerado consiguió millones de reproducciones en los siguientes meses. Hoy, a tres años de su estreno, tiene más de 32 millones de vistas.

Para seguir conquistando oídos alrededor del mundo, Boy Pablo regresó al estudio para seguir grabando. Sus divertidas sesiones entre amigos resultaron en un nuevo proyecto tan bueno o mejor que el anterior: Soy Pablo, de 2018. Su segundo EP abarca, lo dice su nombre, todo lo que es Boy Pablo. Este nuevo disco reflejó algunas etapas de su adolescencia y lo llevó a madurar su sonido. Si bien siguió siendo un fascinante indie pop, existe una ambición por alejarse de las excesivas comparaciones con su ídolo Mac DeMarco.

Wachito Rico

Han pasado dos años del lanzamiento de Soy Pablo. En este tiempo, su sonido y su vibra siguen conquistando seguidores en todo el mundo. Mucho a través del clásico “escucha esto”, y otros más gracias a sus presentaciones descritas como un vacación al mejor lugar del mundo. La más importante de su carrera, los jóvenes músicos llegaron a Coachella en el 2019 para presentar todos sus proyectos.

Para romper el silencio musical entre proyectos, Boy Pablo lanzó en el 2019 “Never Cared”, una antesala de lo que llegaría más tarde con mucha emoción. Para anunciar su álbum debut, Wachito Rico, la banda noruega lanzó recientemente cuatro canciones nuevas. Las primeras dos llamadas “Hey Girl” y “I Just Wanna Go Home” en mayo, seguidas por “Honey” y “JD’s Song”.

Wachito Rico tiene como fecha de lanzamiento el próximo 23 de octubre a través del sello noruego 777 Music. Para los viejos y nuevos amantes de Boy Pablo, deben saber que lo que el joven piensa de su nuevo material: “[Son] demasiado buenas para no ser publicadas”. ¿Le creemos? Sí. Por lo que escuchamos en sus cuatro sencillos y a lo largo de estos años, no hay razón para no hacerlo.