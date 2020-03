Hace poco más de un mes, nos llegó la interesante noticia que confirmaba que Blossoms, la banda británica de indie rock, le estaba preparando unos demos a The Killers para ver si podían formar parte de su nuevo disco. Esto lo platicaron en una entrevista para la BBC 1 cuando soltaron la sopa de la nueva canción que Ogden le escribió a Brandon Flowers. Ahí confirmaron que tenía una rola en proceso titulada “God-Sized Problem”, con Flowers en mente. Pues resulta que una vez terminado y enviado el demo, Flowers les contestó que sí le gustó, pero que no cree que ese sonido sea perfecto para The Killers en estos momentos.

Esto lo platicó la banda británica a NME. Ahí revelaron que Blossoms le había dado a Flowers una demo de una canción “lenta y fría” llamada “God-Sized Problem” porque pensaron que sería perfecta para su banda. Sin embargo se toparon con una respuesta rara y hasta chistosa del frontman de la banda de Las Vegas.

Brandon Flowers abrió su correo y les respondió diciendo que lo amaba, pero que no era lo correcto para lo que estaba buscando. El cantante de Blossoms, Tom Ogden, dijo que su respuesta por correo electrónico contenía preguntas, incluyendo: “¿Cuál es la onda del cantante? ¿Qué escucha y quién lo alimenta?”. Al comentar sobre la respuesta de Flowers, Ogden dijo con optimismo: “¡(Nos) Respondió a un correo electrónico, así que lo tomaré!”.

Blossoms está más que listo para apoyar a The Killers en su próxima gira por el Reino Unido. Las fechas están programadas para comenzar a fines de mayo y, por el momento, todavía están en curso. Solo el tiempo dirá si se llevarán a cabo estos conciertos o también tendrán que ser cancelados por culpa de la pandemia del coronavirus. Ya ahí, y con la cercanía que tendrán cuando suban al mismo escenario, Ogden le podrá preguntar directamente a Flowers qué fue lo que le faltó a su rola para poder entrar a la discografía de The Killers.