“No han sido los años más felices”: Una entrevista con Bright Eyes

Tal vez en esta época en la que todos los días hay lanzamientos, estrenos, discos, videos y canciones nuevas, es muy fácil olvidar el legado de Bright Eyes, aquella agrupación que nos acompañó a principios de milenio.

Y si bien Mike Mogis, Nate Walcott y Conor Oberst decidieron romper filas con el grupo a finales del 2011, eso no significa que se hayan alejado de la música. Por el contrario, su trascendencia la podemos ver en un abanico de colaboraciones que van desde U2, Red Hot Chili Peppers, Beck o Julian Casablancas, hasta Broken Bells, Lightspeet Champion, She & Him, First Aid Kit o Phoebe Bridgers.

El mundo ha cambiado y Bright Eyes también

Nueve años después de su último disco, el mundo ha cambiado… la vida ha cambiado: “Muchas cosas han pasado, muchas de ellas han sido traumáticas. Definitivamente no han sido los años más felices de mi vida”, dice Conor Oberst.

En 2014 fue acusado de haber abusado sexualmente de una chica que, posteriormente, aceptó haber inventado toda la historia “para llamar la atención”. A pesar de su inocencia, el amargo trago de saberse señalado por algo que no hizo, provocó que Conor Oberst comenzara a desarrollar problemas de ansiedad y depresión.

Meses más tarde, su hermano mayor, Matt Oberst, sería encontrado sin vida presuntamente por una congestión alcohólica, convirtiéndose en la primera de una serie de pérdidas significativas por las que atravesarían los integrantes de la banda.

A principios del 2017, Mike Mogis se divorció de su esposa con la que estuvo casada por más de 23 años, y por si fuera poco, le tocó ser el encargado de comunicar la noticia a sus dos pequeñas hijas. En tanto, Nate Walcott afrontaba sus propios problemas tras embarcarse en una gira con los Red Hot Chili Peppers que originalmente duraría dos semanas, pero que se convirtió en una expedición de año y medio.

Así que la pregunta qué viene a la mente es: ¿En qué momento estos tres viejos amigos decidieron reunirse y volver a grabar un disco como Bright Eyes?

Una cena navideña y una reunión en el baño

“Todo empezó en diciembre del 2017. Nate Walcott y yo coincidimos en Los Ángeles, donde yo vivo por medio tiempo y él vive ahí permanentemente (Mike Mogis vive en Omaha). Así que voy y vuelvo. De todas maneras, estábamos en una fiesta de Navidad en su casa y honestamente, fue algo que se me escapó de la boca. Le dije, ‘¿Deberíamos hacer un nuevo álbum?’“, dice Conor.

“Nos sentíamos algo festivos y llamamos a Michael desde el baño de la fiesta y le preguntamos sobre qué pensaría de grabar un nuevo disco. Él también se estaba enfiestado, así que dijo que sí y seguimos festejando. Pero unos días después nos volvimos a llamar, queríamos asegurarnos de que todo lo dicho hubiese sido en serio y si de verdad iba a pasar. Luego, nos comenzamos a reunir hacia la primavera de 2018. Por aquí y allá, porque todavía teníamos diferentes proyectos en marcha, pero pasamos alrededor de un año grabando las canciones, haciendo los demos y para 2019, estuvimos cerca de un año haciendo las grabaciones. Fue un proceso bastante largo, pero nos dio tiempo para probar diferentes ideas y hacer cosas distintas, y a través ello re-imaginar muchas canciones después de un tiempo. Cuando llegas a vivir con esto por tanto tiempo, es como que si con suerte terminas con un mejor proyecto final“.

El regreso de Bright Eyes

Habitualmente, el proceso de grabación de Bright Eyes consistía en que Conor Oberst escribía las canciones, y posteriormente, llegaba al estudio para reunirse con Mike Mogis y Nate Walcott para grabar y producir. Sin embargo, el proceso de Down in the Weeds Where the World Once Was fue diferente, pues por primera vez los tres integrantes del grupo pudieron reunirse para componer las canciones del álbum.

“Ellos (Mike Mogis y Nate Walcott) comenzaron con una pieza musical que luego me daban, y yo trataba de crear la melodía vocal junto con las letras, así como con algún tipo de estructura. Fueron un montón de cosas de ida y vuelta, pero aquí en nuestro estudio, en Omaha, hay como tres habitaciones, así que Michael estaba en una, Nate Walcott en otra con sus teclados y los instrumentos y yo en la última, que básicamente es como una cabina de voces, con una configuración de herramientas profesionales. Entonces podríamos decir que estábamos juntos, pero cada quien en su propio rincón, separados. Luego nos pasábamos toda la música. Así que cada vez que alguien tenía una idea la mostraba al resto y así se fue construyendo”.

Un disco, un monólogo

Si hacemos un recuento por la discografía de Bright Eyes, podremos percatarnos de que cada disco abre con una especie de monólogo, una reflexión o una presentación que da paso a la obra que estamos por escuchar.

Down in the Weeds Where the World Once Was no es la excepción, aunque es imposible ignorar el hecho de que las primeras palabras que se escuchan en el primer disco en nueve años de Bright Eyes son en español, cortesía de la exesposa de Conor Oberst, Corina Figueroa, quién al día de hoy sigue siendo una de las personas más cercanas al vocalista de Bright Eyes: su mejor amiga.

“Como decirlo. A ver, tengo un bar en Omaha que se llama ‘Page Turners’. Esta es una autopromoción muy real, así que hoy ya nadie va a bares, así que pensamos revivir ese ambiente, por lo que escribí un mensaje en inglés. Corina lo tradujo y de esa forma, presenta a ‘Your Most Vivid Nightmares’, que en realidad, es el nombre de la banda que tocará la canción. Entonces, ella dice el nombre de la banda y luego dice, ‘Pacesetters rag’. Así que sí, básicamente es ella la presentadora de un falso concierto. El cierre de esta intro ocurrió en otra noche cuando Corina y mi madre vinieron a casa y todos tomamos hongos psicodélicos. Después decidí grabar todo lo que ocurría, así que supongo que es una pieza un poco conceptual, pero que funciona perfectamente como introducción”.

El disco retoma lo mejor de cada disco del pasado

Más allá de introducciones, podríamos decir que cada disco de Bright Eyes tiene un sonido que lo define. I’m Wide Awake It’s Morning fue hecho con la intención de que sonara a un álbum de folk de los setenta, en tanto que Cassadaga es un álbum con mayor presencia orquestal, o incluso People’s Keys es un poco más electrónico.

Pero lo que hace a Down in the Weeds Where the World Once Was un gran disco de Bright Eyes, es precisamente que de alguna u otra forma, parece retomar los mejores elementos del grupo a lo largo de los años para traerlos al 2020, algo que ocurrió gracias a la magia de Mike Mogis.

“Fue algo intencional en algunos niveles porque hablamos de eso en el estudio, sobre cómo sacar algunos de los instrumentos más antiguos que no habíamos usado en otros discos, pero también queríamos tener un poquito de nostalgia. Y me gustan esos sonidos. Hubo algo acerca de volver a estar juntos los tres, algo que creo que atrajo a todos nosotros, para que construyéramos un pequeño toque del elemento de producción y también un elemento de instrumentación y luego tomar los arreglos orquestales. Como, ya sabes, está ‘Cassadaga’, pero también tratar de levantarlos donde son más simples y melódicos. Y no sé, siento que ya dije esto, pero tal vez fue en otra entrevista, no importa. Pero tener una producción digital, como una especie de truco y otras cosas de baja fidelidad que reflejan y aumentan la felicidad. Puede que simplemente empleamos algunas de esas cosas de la vieja escuela, porque se sintió un poco agradable unir estas cosas. Extrañé hacer discos con estos tipos y fue divertido hacer eso. Y luego, al escucharlo, lo vi como un todo y me di cuenta de que este disco que me recuerda a todos nuestros discos, pero mejor“.

‘Down in the Weeds Where the World Once Was’

El nuevo álbum de Bright Eyes sale precisamente la misma semana en la que Joe Biden ha sido nombrado candidato demócrata para ir por la presidencia de los Estados Unidos, un candidato que si bien no ha convencido a todos los electores, sí cuenta con el respaldo de Conor Oberst quién en su momento, también apoyo abiertamente la campaña de Barack Obama en 2008.