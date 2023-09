Lo que necesitas saber: Bruce Dickinson lanzará su nuevo disco, The Mandrake Project' en el 2024.

No tiene mucho que lo vimos con Iron Maiden rompiéndola en el Foro Sol. Y de nuevo, tocar recibir a Bruce Dickinson en México, pero ahora con su proyecto solista y un nuevo material que está en camino.

El británico vendrá a nuestro país durante los primeros meses del 2024, esto como parte de la gira de promoción de lo que será su nuevo álbum The Mandrake Project. Aquí les traemos todo el dato.

Bruce Dickinson lanzará su primer disco solista en casi 20 años. Foto: Getty.

Bruce Dickinson regresa como solista y prepara un nuevo disco

Aunque no lo crean, tiene casi 20 años que el vocalista de Iron Maiden no lanza un disco como solista. El último fue Tyranny of Souls del 2005, y luego de eso se enfocó en la legendaria banda de heavy metal.

Pero ya era hora de que el también piloto aviador le diera vuelo a su carrera individual. El nuevo disco de Bruce Dickinson, como ya mencionamos, se titula The Mandrake Project y si bien no se sabe en qué día exacto se lanzará, al menos ya sabemos que llegará en algún momento del 2024.

Para este nuevo material, el también esgrimista se reunió nuevamente con su colaborador de hace mucho tiempo, Roy Z. “Este álbum ha sido un viaje muy personal para mí y estoy enormemente orgulloso de él… Estoy aún más emocionado de salir a rodar con esta increíble banda que hemos juntado para poder traerlo a la vida“, dijo el artista británico en un comunicado.

Estas son las fechas de Bruce Dickinson en México

¿Emocionados con el nuevo disco de Bruce Dickinson? Bueno, pues andaremos atentos a cuando saque alguna rola nueva y revele más detalles concretos sobre la fecha de estreno… Aunque ya podríamos irle tanteando cuándo lo lanzará.

Junto con el anuncio del álbum, también se dio a conocer que tendremos a Bruce Dickinson en México con dos shows confirmados al momento. Las fechas son para el 18 de abril en el Teatro Diana de Guadalajara, y el 20 del mismo mes en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Así que está cantadísimo que el nuevo disco solista de Bruce salga durante los primeros meses del año que viene. Bueno, pues a esperar… En cuanto se den a conocer los precios de los conciertos, se los actualizaremos por acá. Y mientras, recuerden que la preventa inicia el 27 de septiembre, y la venta general al día siguiente.

Flyer de los conciertos de Bruce Dickinson en México. Foto: OCESA.

