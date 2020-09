‘The Boss’ is back: ¡Bruce Springsteen y The E Street Band lanzarán un nuevo disco!

Puede que las cosas no estén saliendo como esperábamos este año, pero al menos a nivel musical no nos podemos quejar, pues prácticamente todos los días tenemos rolas recién salidas del horno. En estos meses de encierro, artistas y bandas han aprovechado para componer, grabar y preparar su regreso cuando la pandemia esté controlada, pero Bruce Springsteen y The E Street Band nos dejaron con el ojo cuadrado.

Como recordarán, el legendario músico ha estado muy ocupado en estos días de cuarentena. De entrada se aventó a hacer un concierto sin público en el mítico Fenway Park con los Dropkick Murphys a mediados de mayo, aunque también se ha dado el tiempo de tener su propio programa de radio en Sirius FM y hasta de colaborar en una canción con un montón de artistas como Bon Iver, Jenny Lewis y más.

Bruce Springsteen y The E Street Band regresan por la puerta grande

Sin embargo, y aunque tenía un montón de proyectos, muchos esperaban que Bruce Springsteen regresara este año, sobre todo después de las declaraciones que se aventó hace un año. Resulta que ‘El Jefe’ dijo en una entrevista en mayo de 2019 que grabaría un disco junto a su mítica banda, The E Street Band, en aquel entonces el músico estaba promocionando su último álbum como solista, Western Stars, y sus palabras perdieron peso.

Pero ahora, este 10 de septiembre nos despertamos con la enorme noticia que lo que mencionó en aquella ocasión no era mentira, pues después de casi seis años sin trabajar con la banda desde High Hopes, volverán en 2020 con un nuevo material discográfico, el vigésimo en toda su carrera. Este disco llevará por nombre Letter To You y tras mantenerlo casi en secreto, tenemos detalles de lo que podremos escuchar cuando se estrene.

En él vendrán rolas inéditas que llevaban años guardando

De acuerdo con Consequence of Sound, en este álbum vienen 12 canciones, nueve completamente inéditas y nuevas grabaciones de tres rolas inéditas de la década de los 70: “Janey Needs a Shooter”, “If I Was the Priest” y “Song for Orphans”. En él participan miembros importantes en toda la historia de la E Street Band, como Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano y Jake Clemons.

Sobre el sonido de este disco, Springsteen dijo: “Me encanta la naturaleza emocional de ‘Letter to You’. Me encanta el sonido de la E Street Band tocando completamente en vivo en el estudio de una manera que nunca antes habíamos hecho, sin sobregrabaciones. Hicimos el álbum en sólo cinco días, y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido“.

También estrenaron el primer sencillo del álbum

Por si esto no fuera suficiente, Bruce Springsteen y The E Street Band lanzaron la rola homónima. Y en ella podemos escuchar ese sonido clásico del músico junto a la banda, pues se trata de una balada rockera y poderosa donde expresan muchos de los sentimientos que quizá el mundo ha tenido que vivir gracias a la pandemia, el tener que comunicarse a la distancia con todas las personas que aman, aunque sea a través de cartas.

Letter To You, el nuevo disco de Bruce Springsteen llegará a nosotros el próximo 23 de octubre, pero mientras esperamos a que llegue ese gran día y para que se emocionen con su regreso, los dejamos con la rola que le da nombre al álbum: